台北夏季旅展登場！航港局推離島3大主題活動

2022台北國際夏日旅展今（15）日起，在台北世貿一館展出4天，包含交通部觀光局、航港局、飯店等，近200家機構與廠商、共600個攤位展出，交通部航港局以「振興國旅 TAIWAN Hi」為主題，透過實體展館拉近民眾與藍色公路的距離，並宣布自即日起至10月31日止，推出離島相關的3大主題活動，民眾可抽Gogoro、iPhone等大獎。
航港局表示，「振興國旅TAIWAN Hi」主題館以全新品牌「TAIWAN Hi」為核心，為「航、港、船、遊」4大海運面向投入新航線、新港埠、新船舶及新旅遊體驗等新氣象，盼透過澎湖南方四島、台北-南竿等新興航線、今年度全新完工的布袋港旅客服務中心與澎湖南海交通船觀光碼頭候船室，以及即將於2023年投入營運的新台澎輪與新台馬輪等，帶領民眾搭乘藍色公路體驗，如台灣藍洞及方塊海等世界級景觀，並傳達藍色公路「以人為本」的品牌精神。
同時結合「出國不如來這裡」、「網美必玩」及「離島秘境」3大好玩特色船遊系列，提供40組免費船票、40組超優惠船票及15款旅展限定優惠行程等好康優惠，吸引民眾船遊離島。另外，也將邀請知名Youtuber「金魚腦」於7月17日下午3點至4點到現場與民眾互動，分享澎湖南方四島旅遊心得。
本次除旅展活動外，即日起至10月31日止，航港局於五大離島推出「活動官網登錄抽獎」、「[email protected]踩點集章活動贈Line Point」及「離島景點實境解謎抽獎」等3大主題活動，其中獎項安排包含GOGORO、iPhone、澎湖喜來登住宿券、Switch等多項夢幻逸品，讓民眾只要打開手機進入活動官網，即可體驗3大主題活動，同時了解離島航線資訊、享受船遊行程魅力。