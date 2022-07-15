口罩戴緊！首現本土社區BA.5　醫籲Novavax疫苗要多買

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對此，黃高彬表示，先前檢出首例本土BA.5感染個案時，就不排除BA.5已經進入台灣社區，今日的個案可證實BA.5已經進入台灣社區。他分析，有些感染者無症狀，但還是屬於帶有病毒的帶原者，仍會散播病毒，此例個案活動範圍比較廣，可能是被年紀相仿的人感染。
「目前我們還是要把口罩戴緊、戴好！」黃高彬提到，根據國外經驗，雖然BA.5傳播力強、有能力進入人體下呼吸道，但從南非、日本等研究顯示，BA.5並不會導致更嚴重的病況。
黃高彬進一步指出，日本從5月疫情下滑，至今約近3個月，又掀起一波疫情，但看起來幅度並沒有很高，因此即使BA.4與BA.5進入台灣本土，「而台灣還在起步當中，沒有說那種大的流行這種傾向。」
黃高彬也提到，台灣這波疫情還沒平息，按照國外疫情經驗，疫情需要4至5個月才會降溫，這波本土疫情從4月開始升溫，預估要到8月中旬或是下旬才會趨緩，現在BA.5都只是零星個案，還不算是流行。
黃高彬提醒，台灣購買Novavax疫苗數量較少，現在打較多的mRNA疫苗防護效果僅可維持3至6個月，而Novavax屬於次世代疫苗，效果可以維持較久，因此建議台灣應多買Novavax疫苗。
針對重複感染狀況，黃高彬分享，英國統計重複感染機率已高達12%，容易發生重複感染者首次感染的是BA.1或是BA.2，第二次感染的是BA.4或BA.5，相對來說，台灣社區雖然有BA.5，但數量還不算多，台灣的重複感染若要像英國一樣，可能要等到8至9月c後才會出現，不過BA.4或BA.5的嚴重度不高，甚至會更輕微，因此大致上不至於會提高重症與死亡率。
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