浩子感嘆阿嬤時薪只有8元 曝她一暖舉「讓我變富有」
由蕭煌奇、曹雅雯和浩子聯手主持的節目《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，本週主題「阿媽的收音機」，要帶觀眾重回小時候聽廣播的感動年代，邀請有60年廣播主持經驗的「寶島歌后」紀露霞，以及歌手邵大倫、曾瑋中、蔡家蓁暢談屬於他們的廣播回憶，挑戰愛情廣播劇、播報台語漁業氣象趣味十足。
主持人浩子則是回憶起童年時，阿嬤辛苦做家庭手工，10小時才只有80元的工資，但阿嬤還會給分給他5元，讓浩子有感而發地說：「那時候我瞬間覺得自己是世界上最富有的人。」他也特別選唱了《阿春仔伊阿嬤》，用歌聲傳遞對阿嬤的思念，讓曹雅雯聽後直呼：「第一次聽到浩子這麼認真唱歌，好感動喔！」浩子也感嘆阿嬤現在離開了，已經沒辦法和她訴說心事，讓他覺得相當地遺憾。
主持群與來賓們回憶到小時候和阿嬤的相處時光，邵大倫透露小時候和阿嬤最愛一起聽《廖添丁》這類講古的廣播節目，也和蕭煌奇重現當年廣播台詞，讓大家回味無窮。蕭煌奇則是自曝小時候聽廣播在賣卡拉ok伴唱機，在家人不知情下就電話訂購了一台，直到送貨來的時候，蕭煌奇的阿嬤一臉疑惑，他才自首說：「阿嬤我有買，妳8千塊趕快給人家！」完全聽得出蕭煌奇阿嬤對他的疼愛。