巧合？「牛樟芝之父」頭中彈急送醫 救護車是他自己捐的
昨天下午南投縣草屯鎮康建生技公司發生慘忍槍擊案，5名受害者頭部皆遭「行刑式開槍」，遭成4死1傷悲劇，稍早警方在台中中清路上一處養生館內攻堅，在「夾層」中順利逮捕嫌犯；其中倖存的董事長賴敏男，經過4小時的開刀，取出卡在腦部的子彈後，仍未脫離險境；令人感到驚奇的是，當時載送賴男就醫的救護車，正是2019年8月他以愛妻名義捐贈，冥冥之中的巧合讓救護人員相當震驚。
賴敏男號稱「牛樟芝之父」，從台灣大學農化系博士畢業，921大地震前返鄉創立生技公司，賴敏男不僅事業成功，更樂善好施，2019年賴男妻子「蔡明珠」過世，他便以太太名義捐贈1台救護車給消防局，協助汰換老舊救護車，怎料3年後，賴男卻因槍擊案身受重傷，搭上自己捐贈的救護車。
回顧案發經過，警方調閱監視器後發現兇嫌先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，槍殺賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長，2人在廁所內被從後反銬，頭部中彈身亡。
隨後歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後在辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡。
根據醫院表示，賴男中槍後子彈從左耳後方進入穿腦，彈頭卡在左眼眶，經手術4小時後取出，幸運的是子彈未傷害腦部生命中樞部位，讓他保住一命，目前正在加護病房觀察中，尚未脫離危險期。（編輯：孫唯容）