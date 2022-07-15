協助克服鋼市亂流！中鋼公布8月份內銷鋼品盤價調降5.61%

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翁朝棟說，近期國際地緣政治動盪擴大，俄烏戰爭未歇，今(111)年冬季，歐洲乃至全球恐面臨能源供應短缺之苦，另新興國家深陷債務危機，東亞政經局勢緊張，致市場信心更趨保守觀望，而台灣受全球經濟放緩影響，行政院主計總處下修台灣今年GDP成長率至3.91%，但國內產業競爭力強勁，高居全球供應鏈關鍵地位，加上外銷出口及投資表現相較他國穩健，將可降低全球經濟波動所帶來的風險。
翁朝棟並說，美國聯準會(Fed)持續貨幣緊縮政策，催生強勢美元與高利率環境，限縮全球經貿動能，終端消費支出預期減少，導致製造業景氣下滑，上下游產業面臨需求不振與庫存調整的雙重壓力。
翁朝棟指出，中鋼公司因應終端需求低迷與下游產業去庫存壓力，且多數鋼廠為擺脫瀕臨虧損的窘境，各國鋼廠同步啟動減產、檢修計畫，以及隨著鋼市供需狀況調整得宜，以及各國推動貨幣財政及基礎建設政策奏效下，預期全球鋼市將可迎來觸底反彈的契機。
翁朝棟並指出，該公司考量為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的威脅及有效降低業者進料成本，以全力提升客戶接單競爭力為優先，此次8月份盤價仍以「順勢、合宜」的一貫訂價原則，積極對應市況變化調降(1200至2000元/公噸)，並搭配多元配套方案，盼能協助客戶克服此波鋼市亂流，在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。
翁朝棟強調，該公司今(111)年8月份全產品基價平均調降5.61%，盼以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。