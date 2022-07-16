比莉、周湯豪等20年再合唱！「家徽」上身 對話超爆笑
就在「豹興奮」的今天！「天后之母」比莉帶著《什麼都不必說 - 2022 Remix》新單曲與MV還有Netflix影集《媽，別鬧了！》重返巨星舞台啦！影歌齊發同天上線，宣告女王正式回歸！日前一波又一波「豹炸」的宣傳短片，不論是30多年前的經典畫面，讓人感受38年歷久彌新「豹偉大的作品」魅力；以及不用玩復古，比莉 Billie 就是最經典的復古本尊！都令網友們驚呼吶喊：「超期待的『酷豹』啦！」而MV預告影片更是嗨炸全網，公佈《什麼都不必說 - 2022 Remix》不只是2.0全新升級，更是比莉Billie攜手NICKTHEREAL周湯豪 聯手豹力制霸的「豹酷合唱版」！就如同周湯豪在社群限動上所描述「兩個字風格！推動新浪潮風格是家業」，母子檔扛起跨世代潮流，翻玩經典、動感再製！
距離上次合唱已過了將近20年，現今的周湯豪已是華語樂壇多次引領風潮的存在，本次更包辦全新Rap詞創作、歌曲製作及MV執導，精心打造最適合比莉揮灑的四大場景。一向被外界讚譽為時尚表率的母子檔，也組合橫跨多世代的經典元素，穿上成套搭配的「家徽」豹紋潮衣，連同舞群也一起穿戴上豹紋單品及funky爆炸頭，表現歌曲中「這對母子很OP」、「我媽比你媽酷」的驕傲感受，讓《什麼都不必說 - 2022 Remix》披上嘻哈潮味！MV更邀請到陳漢典、田一德出任舞蹈擔當，兩人和周湯豪因節目《原子少年》結識出好交情，比莉表示，「上一張專輯是2002年，隔20年我又出來玩一下，跟大家一起Party很好玩。」
而Rap詞裡唱述「人生有多少機會 你可以Feature 你媽 又多少機率 兒子剛好也是super star」拍攝當天身兼MV導演跟兒子角色的周湯豪在現場表示：「人生很少有這樣的機率，剛好你跟媽媽從事同樣的行業，還有機會可以幫她製作、幫她拍攝MV，還很榮幸的可以在同一首歌一起合唱，這對我來說是我人生、事業上一個很重要的里程碑。」由於這機率微小的誇張，而他出道12年才母子合體，這幾年「練功」就為了這個！一旁的比莉幽默向兒子表示，「給我好好拍，不然你不用回家。」下一秒則對著鏡頭直呼：「導演超嚴格的！我今天壓力超大，導演剛從美國得獎，一定要找他來拍啊！」趣味互動對應深厚的母子情誼。向來帶給人滿滿歡樂與暖心氛圍的比莉，在影歌齊發、亮麗回歸的今天，團隊特別設計「24個比莉」一日報時的溫馨圖卡，每個小時也會在電台聽到比莉親自的暖心問候喔！讓大家在7月15日全面感受到女王回歸的巨星超凡魅力！（編輯：楊穎軒）