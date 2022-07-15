冷血槍手躲天花板夾層！警攻堅一度找嘸 洗澡水痕洩蹤
56歲冷血槍手李鴻淵昨（14）日闖進前東家南投康建生技公司，今下午1時50分在台中市中清路一家養生館落網；警方查出，李鴻淵作案後先騎乘機車逃逸，中途為製造斷點，還一連換了5部計程車，最終跑進台中市中清路一家養生館，但是今天攻堅時，卻一度找不到李鴻淵身影，最後竟是浴室內的積水水痕洩蹤，警方最終在天花板夾層發現李嫌；至於確切犯罪動機、槍枝來源、有無指使者等疑點，仍待檢警釐清。
據了解，昨天李鴻淵行刑式槍殺賴敏男、其胞弟、女兒、劉姓科長以及張姓女員工後，騎著劉姓科長的機車逃往台中向朋友借錢，沿途再到亞洲醫院、中山醫院、大慶車站、文心西屯、文心中清路口，一連換了5部計程車，製造斷點，在昨夜晚間7時36分抵達同鄉開設的養生館躲藏。
警方今天攻入館內逐層搜索後，卻不見李嫌身影，當時一度懷疑是否養生館有其他動線，讓李鴻淵可以神不知鬼不覺脫逃，所幸員警在浴室發現洗澡所留下的水痕後，直覺可疑，經擴大搜索後，最終在夾層尋獲李嫌。
警方初步調查，養生會館內1名男性幹部經理和李男是草屯同鄉，2人有超過20年老交情，由該經理提供房間讓他洗掉槍殺後身上噴濺到的血漬，還提供5樓未開放空間給李嫌使用，認為有相當疑慮涉嫌藏匿人犯，同時將經理帶回，現由南投刑大警方詢問中。（編輯：孫唯容）