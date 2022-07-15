信誼基金會「安野光雅・奇妙的數學世界」　台北開展

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廖瑞文指出，《進入數學世界的圖畫書》是信誼基金會創立台灣第一家專為幼兒出版圖畫書的信誼基金出版社，所引進的第一套世界經典圖畫書。自1983年台灣翻譯出版至今，正好40年。這套數學圖畫書是曾獲「國際安徒生插畫大獎」的日本圖畫書泰斗「安野光雅」，最具影響力的作品之一，也是許多孩子數學啟蒙的寶典。
信誼基金會創設「信誼幼兒文學獎」第一屆頒獎典禮，便邀請安野光雅來台演講並擔任頒獎嘉賓，今年策展，特別以這套經典，搭配融入科學、數學、文學、建築等領域的《天動說》、《跳蚤市場》、《10個人快樂的搬家》等圖畫書，為親子規劃一場「找尋答案」的探索旅程。
「易懂、好玩、高互動」是信誼為兒童策展設計最重要的關鍵。廖瑞文表示，親子進入展場不用擔心數學太難的問題，透過圖像和遊戲，以及簡單易懂的展覽介紹，孩子很容易進入遊戲情境，不斷的嘗試，就能找出答案。
「安野光雅・奇妙的數學世界」互動展共有7大展區，邀親子一起想一想、找一找、猜一猜、玩一玩、動手做一做、走迷宮、找錯誤，自然而然體會出「原來這就是數學！」就算答案是錯的，孩子也能發現找答案的樂趣。
信誼基金為表示，互動展巡迴的每一站，皆為親子設計二場週末活動，邀請3至8歲親子一起來「逛市場 ‧ 尋寶趣」、「從圖畫書玩出數學力」，體驗生活中無處不在的數學魅力，請至活動網站報名。看更多安野光雅作品。