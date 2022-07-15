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衛福部長和指揮官不同人？薛瑞元：跟必勝幾乎融為一體

▲新任衛福部長將由原衛福部次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝升任衛福部次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）
▲新任衛福部長將由原衛福部次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝升任衛福部次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）

記者許若茵／台北報導

2022-07-15 19:06:032022-07-15 19:08:17

新任衛福部長將由現衛福部次長薛瑞元接任，今（15）日晚間，薛率領兩位政務次長李麗芬及王必勝接受媒體聯訪，由於衛福部長與指揮官不同人，被問及兩人不同調該如何處理時，薛瑞元強調，「事實上，我跟必勝在防疫已經幾乎融為一體，我們都沒有分什麼彼此，溝通十分順暢、合作十分愉快，應該不會有扞格的出現。」也說自己會以衛福部角度給予協助。

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衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中轉身投入台北市長選舉，行政院今日下午臨時召開記者會宣布，陳時中昨（14）日向行政院書面請辭已獲准，新任衛福部長將由原衛福部次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝升任衛福部次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，原次長李麗芬留任；另特聘指揮中心專家會議召集人張上淳為行政院首席防疫顧問，預計18日辦理職務交接，並同日生效。

今晚間，薛瑞元率兩位政務次長李麗芬及王必勝接受媒體聯訪，對於上任後的首要政策、原訂5月起調漲的健保部分負擔延宕至今，何時將上路，薛瑞元回應上任以後再說，他表示，在次長任內就是做好次長的事情。

過去陳時中同時擔任衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官，但現今衛福部長與指揮官不同人，被問及若兩人意見若有不同會如何處理時，薛瑞元表示，從法制面來說，指揮官由行政院直接任命，防疫工作一切由指揮官為主，自己也會以衛福部角度盡力協助，「事實上，我跟必勝在防疫已經幾乎融為一體，我們都沒有分什麼彼此，溝通十分順暢、合作十分愉快，應該不會有扞格的出現。」

談及接任部長，薛瑞元泰然表示「心情就是平淡」，國家有需要，上級也願意信任，一樣就做好工作，沒有所謂的猶豫，心情很平順。 薛過去操盤台灣長照政策，未來如長照2.0等規畫將如何分工？薛瑞元說明，內部會再討論，討論後再跟大家報告。

對於陳時中過去防疫成績斐然，薛瑞元認為，大家追隨在陳的腳步下已經兩年半，工作上面都非常有默契，陳的領導非常優質，讓大家心服口服，跟著他的腳步前進，還是會盡量跟隨已經定下來原則。

薛瑞元也指出，現在還沒到後疫情時代，疫情隨時仍在跟進，即使現在逐步趨緩，但仍有變異株威脅等，難以預設疫情何時再起，因此會兢兢業業秉持陳訂定的工作精神、步驟、原則能夠持續下去，讓疫情做最好應變。

陳時中昨下午最後一次出席部務會議時提及，最遺憾的政策是希望社家署能夠改制，媒體詢問此事時，薛瑞元也提醒，不能都沒有問題問坐在旁邊的李麗芬，也強調陳的交代，一定會持續下去。

李麗芬則回應，都有一直跟陳與薛討論社家署改制，希望能專責做貫穿式兒童健康照護，還要傾聽各方意見，這是最大的目標。
 

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