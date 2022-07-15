衛福部長和指揮官不同人？薛瑞元：跟必勝幾乎融為一體

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今晚間，薛瑞元率兩位政務次長李麗芬及王必勝接受媒體聯訪，對於上任後的首要政策、原訂5月起調漲的健保部分負擔延宕至今，何時將上路，薛瑞元回應上任以後再說，他表示，在次長任內就是做好次長的事情。
過去陳時中同時擔任衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官，但現今衛福部長與指揮官不同人，被問及若兩人意見若有不同會如何處理時，薛瑞元表示，從法制面來說，指揮官由行政院直接任命，防疫工作一切由指揮官為主，自己也會以衛福部角度盡力協助，「事實上，我跟必勝在防疫已經幾乎融為一體，我們都沒有分什麼彼此，溝通十分順暢、合作十分愉快，應該不會有扞格的出現。」
談及接任部長，薛瑞元泰然表示「心情就是平淡」，國家有需要，上級也願意信任，一樣就做好工作，沒有所謂的猶豫，心情很平順。 薛過去操盤台灣長照政策，未來如長照2.0等規畫將如何分工？薛瑞元說明，內部會再討論，討論後再跟大家報告。
對於陳時中過去防疫成績斐然，薛瑞元認為，大家追隨在陳的腳步下已經兩年半，工作上面都非常有默契，陳的領導非常優質，讓大家心服口服，跟著他的腳步前進，還是會盡量跟隨已經定下來原則。
薛瑞元也指出，現在還沒到後疫情時代，疫情隨時仍在跟進，即使現在逐步趨緩，但仍有變異株威脅等，難以預設疫情何時再起，因此會兢兢業業秉持陳訂定的工作精神、步驟、原則能夠持續下去，讓疫情做最好應變。
陳時中昨下午最後一次出席部務會議時提及，最遺憾的政策是希望社家署能夠改制，媒體詢問此事時，薛瑞元也提醒，不能都沒有問題問坐在旁邊的李麗芬，也強調陳的交代，一定會持續下去。
李麗芬則回應，都有一直跟陳與薛討論社家署改制，希望能專責做貫穿式兒童健康照護，還要傾聽各方意見，這是最大的目標。