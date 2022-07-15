自爆早上才知接指揮官！王必勝：陳時中是我永遠的長官

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今晚間，薛瑞元率兩位政務次長李麗芬及王必勝接受媒體聯訪。王必勝說，要感謝行政院長蘇貞昌與陳時中的信任，不論是什麼工作都會盡量做好，從一開始到現在都在指揮中心工作，接下來也會協同指揮中心同仁繼續做好防疫。
現在台灣疫情已逐漸降溫，外界高呼應儘速將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類法定傳染病，王必勝表示，希望疫情早日結束，所有的民眾能真正完全回到正常生活，期程還是要看疫情，發展一步一步往下做。
被問及本次接任指揮官，是否有太太建議，王必勝自曝「我也是今天早上才知道，還沒有時間跟家人討論」，關於政策規劃會等上任後再跟大家報告。
王必勝進一步指出，接任指揮官「沒有興奮」，不論在哪種職位都是全力以赴、平常心看待，與張上淳也會一如既往，希望張繼續給予指導與支持，也希望其他專家如行政院衛福部疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎，跟六區的指揮官都能給建議與防疫方向。
針對日後出席疫情記者會頻率、邊境解封等，王必勝表示，等到上任之後，會再跟同仁討論報告，至於認為防疫最大挑戰為何？王則笑說可能要講很久，並未正面回答。
談及陳時中，王必勝也在記者會上堅定喊話，「關於陳部長，我只有一句話，他是我永遠的長官」，未來也會跟著薛的領導，繼續做好防疫工作、因應疫情發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。