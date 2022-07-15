台鐵加薪只給關鍵人力？工會批：7000名基層遭遺忘
台鐵113年轉型國營公司，台鐵企業工會與台鐵產業工會日前雙雙向資方爭取提高待遇，台鐵也正研擬留才方案，據一份外流資料顯示，將發給8000多名關鍵基礎人力「職務津貼」，主管也有加薪，卻未包括基層站務員和列車長、車長等人加薪方案。台灣鐵路產業工會今（15）日痛批有7000多名基層員工被台鐵遺忘，這是在分化台鐵同仁，要求全面調薪。
相關資料顯示，留才方案將針對8247名關鍵基礎人力發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員；並調整主管人員加給，中低階主管加給，由目前3700元至5550元調整為6000元至10000元，高階主管除局長外，也幾乎全面加薪，但方案卻未見站務員、列車長及車長等基層員工，讓員工炸鍋。
台鐵產工聲明指出，台鐵留才說明僅針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪，所列關鍵職種約8247人，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員等幾乎全被排除，高達7000多人竟被台鐵局遺忘。
台鐵產工痛批，台鐵局的留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票、運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背交通部長王國材說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。
台鐵產工強調，所有基層都是關鍵，共同支持台鐵的營運和安全，都應該要調薪，國家真的要改善低薪，就請台鐵局盡速調高營運人員薪資、資位人員待遇要比照郵政公司，而非花心思分化工人，讓基層更憤怒。