躲夾層落網畫面曝！警嗆再動就開槍 兇嫌：哉啦我甘願啦
南投康建生技公司昨（14）日發生恐怖槍擊案，兇嫌為56歲的離職員工李鴻淵，他以「行刑式」手法槍殺5人，造成4死1傷慘案，今（15）日警方在中市1間養生館攻堅逮捕李鴻淵，警方圍捕畫面也隨之曝光，李鴻淵在夾層裡與警方對峙，警力對其大喊「再動就開槍」，李鴻淵也回應「哇哉啦，哇甘願啦」，最終由一名警員跳上夾層，把李男從夾層拉下地面，才逮捕歸案。
昨天李鴻淵行刑式槍殺賴敏男、其胞弟、女兒、劉姓科長以及張姓女員工後，騎著劉姓科長的機車逃往台中向朋友借錢，沿途再到亞洲醫院、中山醫院、大慶車站、文心西屯、文心中清路口，一連換了5部計程車，製造斷點，在昨夜晚間7時36分抵達同鄉開設的養生館躲藏。
警方也調閱監視器，循線追蹤到李鴻淵蹤跡，今天上門攻堅時，李鴻淵原本躲在養生會館該棟大樓五樓的房間裡休息，他發現警方動靜後，故意反鎖房門，營造假象，自己已經先離開躲藏到天花板夾層中。
找不到李鴻淵身影，警方一度懷疑是否養生館有其他動線，讓李鴻淵可以神不知鬼不覺脫逃，所幸員警在浴室發現洗澡所留下的水痕後，直覺可疑，經擴大搜索後，最終在夾層尋獲他。
當時李鴻淵躲在夾層和警方對峙，逼得警力對其大喊「再動就開槍」，警方也大聲喝斥要求李鴻淵別動，李鴻淵也張開雙手示意說「老大、帥哥，不會不會」，說道「哇哉啦，哇甘願啦」，最終由1名員警跳上夾層，把李男從夾層拉下地面，順利逮捕歸案。
警方也在在李鴻淵身上起出3把改造手槍、179發子彈、1枝滅音管、1把折疊刀，以及犯案時穿的短袖。（編輯：孫唯容）