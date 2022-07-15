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巷仔內／拆彈專家熬過桃色風暴　王必勝躍升防疫指揮官

▲走過桃色風波，無「疫」不與的經歷，終究讓醫福會執行長王必勝執掌大位。(圖／指揮中心提供)
▲走過桃色風波，無「疫」不與的經歷，終究讓醫福會執行長王必勝執掌大位。(圖／指揮中心提供)

記者許若茵／特稿

2022-07-15 20:58:592022-07-15 21:05:37

陳時中轉身投入台北市長選戰，衛福部長一職由衛福部政務次長薛瑞元接棒，而中央流行疫情指揮中心指揮官這個重大角色，則由有「拆彈專家」之稱的衛福部醫福會執行長王必勝出任。走過桃色風波，無「疫」不與的經歷，終究讓王必勝執掌大位，但面對新冠變異株叩關，和疫苗、藥物採購與醫療量能整備，該如何帶領台灣走出後疫情時代，將是王必須直面的課題。

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王必勝畢業於台北醫學大學醫學系、陽明大學醫務管理研究所。在就讀建中時，母親被診斷出罹患肺癌，雖接受腫瘤權威醫師彭瑞鵬治療，但仍不幸離世，讓王決定以醫學系為目標，畢業退伍後，王便追隨彭的腳步，考取北榮胸腔部住院醫師。

2003年，台灣爆發SARS疫情，北市關渡醫院爆發群聚感染，彭臨危受命擔任院長，王被指派負責行政管理，展現出色的溝通能力，此後接手醫務行政事務，曾任職北榮醫療品質管理中心、醫務企管部、部立金門醫院院長，並從2018年接任衛福部醫福會執行長至今。

隨著新冠疫情爆發，王必勝執掌入境檢疫隔離工作，應對各種突發事件，他曾與12名醫護前往武漢規劃包機事宜，帶回上百名台商與家屬，在數波本土群聚案中，也親自火速前往疫情重區，擔任前進指揮所指揮官，深入前線迅速解決部桃、諾富特、苗栗京元電子廠、北農市場、屏東Delta、新北幼兒園群聚等案件，被外界譽為「拆彈專家」，累積高人氣。

不過2021年10月，王必勝被揭露與一名女性護理師關係緊密，甚至疑似有小孩。事發之後，王神隱多日，才與妻子出面受訪，並在臉書發文道歉，表示「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解」。此後，原先常活躍在社群貼文、報告防疫進度的王必勝沉寂多時，直到跨年專案與中研院群聚案、Omicron叩關，才逐漸「復出」。

陳時中在《堡壘戰役》一書中曾提到，王必勝具有優異的溝通調度以及領導統御能力，不僅帶得動上萬名部屬醫院員工，且記憶力超強、思緒清晰，無須倚靠旁人盤點，就能不假思索的指出哪裡的檢疫所還有多少空房，王幹練純熟的風格令他印象深刻。

「國家有難，這時候我們要扛起來！」國軍桃園總醫院院長詹正雄也在書中透露，疫情嚴峻時，因為王必勝的這句話，讓檢疫所承接最艱鉅的任務，其餘部屬醫院也肩負起抵擋病毒衝擊的盾牌，成為衛福部最堅強的後盾。

現在台灣疫情已逐漸降溫，外界高呼應儘速將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類法定傳染病，減少醫療障礙、降低死亡率，屆時中央流行疫情指揮中心也可能會從現行一級開設降為二級開設，指揮官就會由衛福部長兼任。

因此，王必勝擔任指揮官後，估計任期不會太長，將成為過渡期的看守指揮官，但面對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5叩關，防疫政策如何鬆綁？疫苗、藥物採購與醫療量能整備等該如何統籌規劃？將是王必勝無可逃避的課題。

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