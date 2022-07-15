名家論壇》邱師儀／民主黨人呼籲拜登放棄連任

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美國人為什麼不滿拜登？主因還是來自於經濟問題，包括嚴重通膨與油價飆漲。縱使連民主黨人對於拜登處理經濟的能力都感到不耐，從2021年至今，民主黨人對於拜登處理經濟能力的信心下降了40個百分點。反觀「選民仇恨值」更高的川普，他在2018年期中選舉時，由於經濟處理得不錯，因此有更多共和黨選民肯定他的經濟表現。換言之，拜登現在面臨最大的問題是來自於後院失火，民主黨選民對他的不滿與日俱增。至於總統的期中支持度低迷有什麼後果？其實還滿明顯的，歐巴馬在執政十八個月之後，由於期中表現不好，原本參眾兩院都是民主黨多數，2010年期中選舉之後共和黨就拿回眾院。
於此背景之下，近來已有民主黨內部聲音呼籲拜登放棄2024年的連任。根據自由派媒體MSNBC在7月份的調查，只有兩成六的民主黨人支持拜登連任，卻有高達64%的民主黨人希望其他人選能代替拜登在2024年完成連任。當一般黨員對拜登疑慮升高，民主黨的政治菁英自然就會變得更投機而不受控制。例如西維吉尼亞州的民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)就多次公然反對拜登法案。另外來自於伊利諾伊州的參議院民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)也消極抵抗拜登推動的「汽油免稅期」(Gas Tax Holiday)。而民主黨內部的極左派，這些人包括眾院SQUAD（紐約AOC、Bush與Bowman、明尼蘇達Omar、麻州Pressley、密西根Tlaib），他們對於拜登很多該左卻不夠左的政策也感到挫折甚至不滿，包括「移民法規未能鬆綁」與「新冠疫情戶因繳不出房貸而被沒收房屋」等。另一方面，共和黨參眾議員對於拜登的各項立法興趣缺缺，川普在共和黨內部現在勢力仍大，他們面臨的是另一種問題。總之，拜登從當選以來的困境就是：想走中間的折衷路線，但右翼不買單，左翼也認為拜登未盡到民主黨總統應當改革社會的責任，最後落得左右不討好。
拜登對於司法保守主義束手無策
尤其最近聯邦最高法院幾項判決讓左派選民失望透頂。首先是去年八月的大法官拒絕拜登轄下的疾管中心(CDC)延長因疫情而失業的災民房貸寬限期，六位大法官認為CDC踰越其權力。今年五月的猶瓦爾迪小學槍擊案後(Uvalde school shooting)，最高法院意見讓限制槍枝變得更為困難。最高法院也限制環保局介入氣候變遷的企圖。另外，在兩件宗教判決上，大法官極少提到美國是政教分離的國家，並且對於宗教興學大開政府補助之門。最後，也是最令自由派人士震撼的是，大法官於今年6月24日，宣判從1973年即確立的羅訴韋德案(Roe v. Wade)不再合憲，並交還各州決定。換言之，過去數十年來自由派最感到安心的女性墮胎權不再獲得保障。現在的最高法院保守派法官有六人，自由派法官有三人。你可以說川普運氣好，美國總統在任期間頂多提名兩位大法官，但川普任內在2017年、2018年與2020年共成功提名了Neil Gorsuch、Brett Kavanaugh與Amy Coney Barrett三位大法官。川普下台了，但這些保守派大法官與教宗一樣都可以做一輩子，也奠定了最高法院從此不斷向右走的憲政發展。儘管在三權分立原則之下，拜登無法干預大法官判決，但民主黨左翼人士認為，拜登並沒有一套有步驟、有方法的行政與立法綱領，這才導致進步陣營節節敗退。
拜登實在太老了
美國這個強大的國家實在不應該是一個老人治國的政權(gerontocracy)。2008年非裔總統歐巴馬當選時才47歲，令全世界年輕人感到雀躍。然而不過才八年光陰，2016年川普當選時已經70歲，刷新了雷根當選時為最老總統的紀錄。沒想到2020年拜登當選時更老，竟有78歲。兩年前總統大選時川普總喜歡挑剔拜登的老態龍鍾，笑他老年癡呆。但事實上，作為一個美國總統，2022年的今天拜登已經80歲，兩年後尋求連任時已經82歲，若連任成功將一直做到86歲。美國政治暨世界局勢對於一個八十多歲的老翁來說，實在過於沉重。
拜登執政至今口誤不斷，包括多次說要武力捍衛台灣（真心話）。他擔任聯邦參議員37年及歐巴馬副手8年，終其一生都在為擔任總統做準備；2016年時要不是兒子博因病死亡，拜登極可能就會走完民主黨初選並脫穎而出，最後打敗川普當選，當時就會是還可以接受的74歲。你可以說拜登老驥伏櫪，但從這兩年他時常無法專注地對公眾說話來看，他的幕僚刻意的把他藏在幕後，減少其對外曝光時間就可以獲得理解。對於台灣來說，不管是川普或者拜登，都不算是過去那種政治正確到不太誠懇的政治人物。不論是過老或者狂妄的美國總統，其實反而有機會讓台灣人看到美國對台政策逐漸在變的內裡，也不失為天賜良機，應當好好把握。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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