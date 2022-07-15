南投4死槍擊兇嫌：「為復仇殺人」！高大成：應馬上死刑
南投草屯康建生技公司14日晚間發生殘忍槍案，兇嫌李鴻淵闖入公司，對準受害人頭部連開5槍，導致4人當場喪命、1人命危；資深法醫高大成表示，這此案件的犯案手法，很有可能是在模仿當年的劉邦友命案；高大成晚間也在自己臉書再度發表看法，強調人證、物證確鑿，「就應該馬上執行死刑」，以警惕作用。
今天下午1點50分，李鴻淵在台中市中清路一家養生館落網，他看到大批媒體簇擁，竟露出詭異笑容大聲呼喊，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，不過稍早從警局問訊走出，卻一改囂張態度，全程低頭並承認「有後悔」
高大成認為，這次的凶嫌不是職業殺手，但有經過訓練，當初劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，而這次南投血案凶手也如法炮製，朝五人頭部開槍。
高大成表示，今天看到兇手被抓還很驕傲，質疑到底社會出現什麼問題，台灣一般民眾是禁止擁有槍枝的，這個兇嫌不但擁3槍丶近200顆子彈，滅音器丶手銬等，被抓時還想來個此地無銀三百兩，強調他是為了報仇，智商低到令人咋舌。
高大成也表示，自己認為「人証丶物証確鑿，就應該馬上執行死刑」，達到警世作用，不然劉邦友血案不破，就來了個模仿犯，此風真的不可長！死刑吧！（編輯：孫唯容）