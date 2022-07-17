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臉書IG熱門表情符號公開！中年人愛用「這個」：真的老了

▲Meta公布旗下Facebook 及 Instagram近期台灣人最愛用的表情符號排行榜。（圖／Shutterstock）
▲Meta公布旗下Facebook 及 Instagram近期台灣人最愛用的表情符號排行榜。（圖／Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-17 07:30:00

7/17是「世界表情符號日 ( World Emoji Day )」，而 Emoji 表情符號也成為大家在社群媒體上表達與溝通的日常，Meta公布旗下Facebook 及 Instagram近期台灣人最愛用的表情符號排行榜，其中包含3世代最受歡迎的表情符號及最常被使用的運動類表情符號。

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表情符號最受歡迎且通行台灣老中青三代的就是「❤️紅色愛心 」，是最一開始的愛心符號，代表了愛意、友誼，成為前三大最熱門表情符號，18歲以上甚至到超過45歲都是愛心的愛用者。

▲FB、IG公布全台最熱門 Emoji 。（圖／官方提供）
▲FB、IG公布全台最熱門 Emoji 。（圖／官方提供）
「🤣 笑倒在地 」通常這個表情符號的簡稱為「ROFL」，也就是 Rolling on Floor Laughing，中文則是笑倒在地上打滾的意思，代表某件事讓你笑到無法自拔、控制不能，橫跨 Y、Z 年輕世代最愛用的表情符號。「🔥 火是一團火焰，由内而外從黃色漸變為紅色。可以表示一切與火、熱相關的東西。還可以用來形容人身材火辣、脾氣火爆、人氣高，也深受18~24歲年輕人喜愛。

台灣25~44歲的Y世代也很常用「😂笑到哭」，有點像是爆笑笑得太厲害了而流下一滴眼淚，有時又像是苦笑，但現在越來越多人會用它來表示諷刺或者敷衍。「😂笑到哭」在2014至2018年期間還是十大最受歡迎的表情符号之一，甚至在2015年成為牛津詞典年度最佳emoji。

至於台灣X世代45歲以上的族群，熱門的表情符號都相對保守，除了三個世代都有的愛心之外，像是每到朋友生日，直接傳送「生日蛋糕」的符號表達祝賀，另外還會用「👍豎起大拇指的手勢。」表示贊同的意思，也有很棒、厲害、幹得漂亮的含義在。

台灣 Z 世代 18-24 歲最受歡迎表情符號排行：❤️、🤣、🔥

台灣 Y 世代 25-44 歲最受歡迎表情符號排行：🤣、❤️、😂

台灣 X 世代 45+ 歲最受歡迎表情符號排行：🎂、❤️、👍

▲FB、IG公布全台最熱門 Emoji 。（圖／官方提供）
▲FB、IG公布全台最熱門 Emoji 。（圖／官方提供）
Facebook 及 Instagram 上，大家最喜愛的運動類表情符號各有不同，但是 🏀 無論在 Facebook 貼文或 Instagram 上個人檔案的簡介中都佔據榜首，其他受歡迎的運動還包含 🚴 (腳踏車)、🧘 (瑜珈)、🏐 (排球)、⚾️ (棒球) 。

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