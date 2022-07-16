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8縣市高溫特報！大臺北地區恐飆37度　中南部留意雷陣雨

▲中央氣象局表示，今天（16日）北部及東半部地區高溫炎熱，大臺北地區有37度高溫發生的機率，另外東南部有焚風發生的機率。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲中央氣象局表示，今天（16日）北部及東半部地區高溫炎熱，大臺北地區有37度高溫發生的機率，另外東南部有焚風發生的機率。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 06:29:34

中央氣象局表示，今、明（16日、17日）兩天受西南風影響，臺灣中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；北部及東半部地區高溫炎熱，大臺北地區有37度高溫發生的機率，另外東南部有焚風發生的機率。

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▲中央氣象局今天發布高溫特報，其中大台北地區恐飆破37度。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局今天發布高溫特報，其中大台北地區恐飆破37度。（圖／中央氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日到下週一(16至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；午後中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮指出，「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣因在其邊緣，高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現「極端高溫」。今天北部氣溫約24到37度，中部23到35度，南部23到34度，東部24到38度。

吳德榮說明，下週二(19日) 起「太平洋高壓」逐日增強，各地高溫炎熱，午後近山區局部雷陣雨的範圍日漸縮小、機率逐日降低。下週四、五(21、22日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱一些。（編輯：陳苾暐）

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