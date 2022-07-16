南投槍擊案釀4死！冷血槍手台中落網 檢方聲押禁見獲准
冷血槍手李鴻淵（56歲），前天（14日）持槍闖進前東家南投康建生技公司，狠奪4條人命，引發社會議論，李男逃亡20小時後，在台中一家養生會館落網，檢方訊後，認為李男涉犯殺人等重罪，因此向法院聲請羈押禁見，深夜23時許獲准。
回顧案情，當時李男先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，將賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長雙手反銬，並以「行刑式」的方法，從背後對2人頭部開槍。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，但沒有立即死亡。
李男行兇後，騎著死者劉姓課長的機車，一路沿產業道路逃逸，隨後將機車丟棄在中投公路旁的草叢中，改搭計程車前往台中市區，跟友人借錢後，再坐車離開。
直至昨天下午13時許，警方接獲線報指出，李男躲藏在台中市中清路一家養生館，遂出動大批荷槍實彈的警員前往逮人，但在攻堅時，卻一度找不到李鴻淵身影，當時還懷疑是否養生館有其他動線，讓李男可以神不知鬼不覺脫逃，所幸員警在浴室發現洗澡所留下的水痕後，直覺可疑，經擴大搜索後，最終在夾層尋獲李嫌。
昨天（15日）晚間，警方依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男移送南投地檢署，檢方訊後認為其涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，南投地院2小時後隨即裁准，至於槍枝來源及背後是否受人指使，還有待進一步釐清。（編輯：陳苾暐）