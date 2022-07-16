陳時中揭政策團隊2平台！管碧玲領銜　范雲、洪申翰督導

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「中央政策平台」網羅3位優秀的不分區立委吳玉琴、范雲及洪申翰分別出任政策督導，協力進行政策研擬工作，期待借用他們的各領域專業，充分融合中央視野與地方市政，促進未來中央地方政策互助合作、雙贏共好。
「議會政策平台」廣納黨籍市議員參與，由專業問政廣受好評的資深議員周威佑擔任召集人，透過議員們對政策的熟稔，有效整合各區域的地方議題，絕對有助於市政建設規劃更接地氣、更有溫度。
陳時中表示，擘畫政策必須從市民朋友的需要出發，有效促進中央與地方合作，貼近民意也注入專業。強大的政策團隊到位，將陸續產出優質專業的政策願景。
另外，陳時中競選總幹事吳思瑤也說，期待這是一場具有優質政策論述的首都市長選舉，陳時中團對的政策雙平台就是要強化中央與地方的合作共好。
吳思瑤說，推進城市發展，必須倚賴中央地方攜手並進，市長職責是大力爭取中央資源挹注，也配合國家重要政策方向，讓市政與國政相輔相成，雙贏共榮。
「中央政策平台」邀請3位不分區立委，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度的市政規劃；「議會政策平台」主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣的政見。
吳思瑤說，在管碧玲召集指揮下，政策小組已經著手進行各項市政研議工作。為台北提出負責任、高品質的政策願景，陳時中團隊會全力做到最好，因為台北值得更好。