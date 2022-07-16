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陳時中揭政策團隊2平台！管碧玲領銜　范雲、洪申翰督導

▲民進黨立委管碧玲出任陳時中「競選總部政策小組總召集人」，統籌「中央政策平台」及「議會政策平台」等2大政策研究平台。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲民進黨立委管碧玲出任陳時中「競選總部政策小組總召集人」，統籌「中央政策平台」及「議會政策平台」等2大政策研究平台。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-16 09:47:53

民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊持續組建中，陳時中今（16）日上午公布政策團隊，資深立委管碧玲將擔任「競選總部政策小組總召集人」，統籌「中央政策平台」及「議會政策平台」等2大政策研究平台，包含黨籍立委吳玉琴、范雲、洪申翰、台北市議員周威佑等人也都將加入團隊。

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▲民進黨立委范雲出席哥本哈根民主高峰會。（圖／范雲辦公室提供）
▲民進黨立委范雲出任陳時中「競選總部政策小組」中的「中央政策平台」督導。（圖／范雲辦公室提供）
陳時中表示，要打造更好的台北，政策的擬定是重中之重，因此，他誠摯邀請服務公職40餘年、從政經驗豐富的資深立委管碧玲擔任「競選總部政策小組總召集人」，統籌召集2大政策研究平台：「中央政策平台」及「議會政策平台」。​

「中央政策平台」網羅3位優秀的不分區立委吳玉琴、范雲及洪申翰分別出任政策督導，協力進行政策研擬工作，期待借用他們的各領域專業，充分融合中央視野與地方市政，促進未來中央地方政策互助合作、雙贏共好。​

「議會政策平台」廣納黨籍市議員參與，由專業問政廣受好評的資深議員周威佑擔任召集人，透過議員們對政策的熟稔，有效整合各區域的地方議題，絕對有助於市政建設規劃更接地氣、更有溫度。​

陳時中表示，擘畫政策必須從市民朋友的需要出發，有效促進中央與地方合作，貼近民意也注入專業。強大的政策團隊到位，將陸續產出優質專業的政策願景。

另外，陳時中競選總幹事吳思瑤也說，​期待這是一場具有優質政策論述的首都市長選舉，陳時中團對的政策雙平台就是要強化中央與地方的合作共好。

吳思瑤說，推進城市發展，必須倚賴中央地方攜手並進，市長職責是大力爭取中央資源挹注，也配合國家重要政策方向，讓市政與國政相輔相成，雙贏共榮。

「中央政策平台」邀請3位不分區立委，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度的市政規劃；「議會政策平台」主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣的政見。

吳思瑤說，在管碧玲召集指揮下，政策小組已經著手進行各項市政研議工作。為台北提出負責任、高品質的政策願景，陳時中團隊會全力做到最好，因為台北值得更好。

▲洪申翰（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲民進黨立委洪申翰嫻熟環境議題等，其將加入陳時中團隊研擬相關政見。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

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