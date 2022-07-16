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南投槍擊案4死1傷！無業男竟擁百萬軍火？4大疑點一次看

▲南投生技公司槍擊案4死1傷，背後疑點重重。（圖／翻攝畫面）
▲南投生技公司槍擊案4死1傷，背後疑點重重。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 10:05:242022-07-16 10:12:16

位於南投草屯鎮的康建生技公司，前天（14日）晚間發生一起重大槍擊案，造成4人死亡，犯嫌李鴻淵落網後，雖供稱是因2014年曾與一名洪姓女課長發生糾紛，才下狠手報仇，但可疑的是，這起槍擊案的死者中，並沒有這名女課長，另外李嫌至今已失業3年多，卻還擁有價值上百萬的軍火，導致背後動機更蒙上一層迷霧。

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▲南投生技公司槍擊4死1傷，警方攻堅逮捕李姓嫌犯。（圖／記者爆料網）
▲李男被逮捕後，供稱是為了報仇才痛下殺手。（圖／記者爆料網）
據了解，李姓男子2012年到2013年間，曾在康健生技公司擔任操作員，但卻因機器使用問題，屢屢與直屬的洪姓女課長發生衝突，李男疑似懷恨在心，還在年底尾牙上放話「過年後會有好戲可看！」。

▲兇嫌飯後奪取死亡課長的機車，逃逸至中投公路，後改搭計程車前往台中市區。（圖／翻攝畫面）
▲兇嫌犯後奪取死亡課長的機車，逃逸至中投公路，後改搭計程車前往台中市區。（圖／翻攝畫面）
結果在2014年2月15日傍晚，洪女下班騎車回家時，突然被一輛轎車攔下，隨後便有一名身穿帽T、臉戴口罩的男子，拿著棍棒衝下車痛打洪女一頓，過程中還不斷大喊「我要讓妳死、打死妳」等語，直到洪女開口質問「你是不是李鴻淵」，該名男子才逃離現場；這起襲擊造成洪女頭部受有撕裂傷、左手拇指指掌關節脫落、韌帶斷裂，經過4次手術才復原。

事後洪女一狀將李男告上法院，案經審理，法官認為雖然李男曾經揚言「將有一場好戲可看」，但這句話無法證明李男有涉案，且根據其所提出的通聯記錄，足認事發當時李男確實不在現場，因此判決無罪，檢察官提起上訴，仍被台中高分院駁回。

弔詭的是，昨天（15日）下午，李男落網時，囂張的對現場媒體說出「我要報仇！」、「我是報仇殺人的啦！」，但在槍擊案不幸罹難的人中，除了傷重的賴敏男與另外2名死者外，賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿都與當年官司無關，卻也慘遭爆頭殺害，反而是當年事件的主角洪姓女課長逃過一劫；另外官司至今已逾8年有餘，為何在現今才決定復仇，重重疑點都還有待檢警進一步調查。

而李男的鄰居也在警方尋訪時指出，李男從康建離職後，曾經擔任國道清潔人員，後來又因與同事爭吵離職，至今已失業3年多，但一個長年失業的無業民眾，卻能擁有價值高達上百萬的軍火，不禁讓人懷疑，背後是否有他人買兇殺人，李男在整起事件中，只負責出面扛罪。（編輯：陳苾暐）


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