南投槍擊案4死1傷！無業男竟擁百萬軍火？4大疑點一次看

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結果在2014年2月15日傍晚，洪女下班騎車回家時，突然被一輛轎車攔下，隨後便有一名身穿帽T、臉戴口罩的男子，拿著棍棒衝下車痛打洪女一頓，過程中還不斷大喊「我要讓妳死、打死妳」等語，直到洪女開口質問「你是不是李鴻淵」，該名男子才逃離現場；這起襲擊造成洪女頭部受有撕裂傷、左手拇指指掌關節脫落、韌帶斷裂，經過4次手術才復原。
事後洪女一狀將李男告上法院，案經審理，法官認為雖然李男曾經揚言「將有一場好戲可看」，但這句話無法證明李男有涉案，且根據其所提出的通聯記錄，足認事發當時李男確實不在現場，因此判決無罪，檢察官提起上訴，仍被台中高分院駁回。
弔詭的是，昨天（15日）下午，李男落網時，囂張的對現場媒體說出「我要報仇！」、「我是報仇殺人的啦！」，但在槍擊案不幸罹難的人中，除了傷重的賴敏男與另外2名死者外，賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿都與當年官司無關，卻也慘遭爆頭殺害，反而是當年事件的主角洪姓女課長逃過一劫；另外官司至今已逾8年有餘，為何在現今才決定復仇，重重疑點都還有待檢警進一步調查。
而李男的鄰居也在警方尋訪時指出，李男從康建離職後，曾經擔任國道清潔人員，後來又因與同事爭吵離職，至今已失業3年多，但一個長年失業的無業民眾，卻能擁有價值高達上百萬的軍火，不禁讓人懷疑，背後是否有他人買兇殺人，李男在整起事件中，只負責出面扛罪。（編輯：陳苾暐）