國際數學奧林匹亞競賽　我國獲1金2銀3銅

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3位銅牌獲獎者，分別為臺北市立建國高級中學學生張齊安（個人排名第187名）、國立新竹科學園區實驗高級中學學生張博甡（個人排名187名）及臺北市立建國高級中學學生嚴暐華（個人排名第230名），表現優異。
教育部表示，本次代表團由國立臺灣師範大學數學系副教授林延輯擔任我國代表團團長，國立陽明交通大學智慧計算與科技所副教授魏澤人擔任領隊、國立清華大學計算與建模科學研究所副教授李俊璋擔任副領隊、並由前國手李品宏（現就讀香港科技大學商學院）以及前國手林庭風（現就讀國立臺灣大學資訊工程學系）協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月5至16日參加競賽，大會於15日（臺灣時間15日晚間9時）舉行閉幕及頒獎典禮。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。
我國自1992年起參加國際數學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲43金、99銀、35銅及8榮譽獎。國教署表示，本項競賽對增進數學教學與學習有很大助益，同時可促進臺灣與國際交流，拓展學生國際視野。本競賽明年由日本主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。