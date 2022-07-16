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國際數學奧林匹亞競賽　我國獲1金2銀3銅

▲2022年「第63屆國際數學奧林匹亞競賽」15日傳來捷報，我國共獲得1金、2銀、3銅，成績國際排名為第14名。（圖／教育部提供）
▲2022年「第63屆國際數學奧林匹亞競賽」15日傳來捷報，我國共獲得1金、2銀、3銅，成績國際排名為第14名。（圖／教育部提供）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 10:23:07

2022年「第63屆國際數學奧林匹亞競賽」15日傳來捷報，本屆競賽由挪威主辦，在104個國家（地區）參賽隊伍589名參賽學生中，我國共獲得1金、2銀、3銅，成績國際排名為第14名。教育部表示，我國代表團由10多名國內外大學教授及前代表隊選手組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、三階段選拔營等過程，從166名學生當中選出6名代表參加比賽。

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教育部表示，這次第63屆國際數學奧林匹亞競賽中，代表隊1位金牌獲獎者為高雄市立高雄高級中學學生吳柏翰（個人排名第23名）；2位銀牌獲獎者，分別為臺中市立臺中第一高級中學學生廖郅暟（個人排名第45名）、臺北市立建國高級中學學生喬奕翔（個人排名第84名）。

3位銅牌獲獎者，分別為臺北市立建國高級中學學生張齊安（個人排名第187名）、國立新竹科學園區實驗高級中學學生張博甡（個人排名187名）及臺北市立建國高級中學學生嚴暐華（個人排名第230名），表現優異。

教育部表示，本次代表團由國立臺灣師範大學數學系副教授林延輯擔任我國代表團團長，國立陽明交通大學智慧計算與科技所副教授魏澤人擔任領隊、國立清華大學計算與建模科學研究所副教授李俊璋擔任副領隊、並由前國手李品宏（現就讀香港科技大學商學院）以及前國手林庭風（現就讀國立臺灣大學資訊工程學系）協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月5至16日參加競賽，大會於15日（臺灣時間15日晚間9時）舉行閉幕及頒獎典禮。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

我國自1992年起參加國際數學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲43金、99銀、35銅及8榮譽獎。國教署表示，本項競賽對增進數學教學與學習有很大助益，同時可促進臺灣與國際交流，拓展學生國際視野。本競賽明年由日本主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。

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