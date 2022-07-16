內幕／不被深藍綁架　朱立倫下半旗、考慮赴日安倍國葬

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黨內人士提出三點反駁深藍意見，第一，於法，總統府是依照「國旗下半旗實施辦法」，決議各級政府機關、公立學校在11日降半旗一日，而辦法中的第10條稱「民間機構、團體、私校下半旗，比照本辦法」，也就是說，雖沒有硬性規定，但也可以應該比照國家降半旗，因此國民黨的作法沒有問題。
第二，於情，安倍晉三家族三代與台灣友好，安倍任內也推動台日漁業協定，與前總統馬英九政府有很好的合作；安倍2010年訪台時，還特別前往圓山忠烈祠獻花，紀念台灣的抗日英雄，是首位造訪忠烈祠的前首相，國民黨紀念這樣一位推動和平、友台的前日本首相並無不妥。
第三，從政黨角度考量，「友日」是台灣主流民意，若國民黨現在對美、對日的態度，無法順應民意，還要繼續走親中路線，跟民意脫節，那國民黨還有辦法存續嗎？在選戰中能夠贏得支持嗎？
黨內人士痛批，深藍族群要綁架國民黨到什麼時候？要散播上一代的仇日情緒到何時？深藍的極端路線已經不受主流民意所認可，若持續綁架國民黨，只會讓國民黨加速被掃入歷史灰燼。
黨內人士強調，從朱立倫上任以來，親美、友日就是主要路線，無論黨內有什麼反彈聲浪，朱立倫深知要把國民黨拉回中間路線，才可能有未來。
而日本政府將在9月舉辦安倍國喪，據了解，國民黨一定會派人出席，也不排除由朱立倫親自赴日弔唁。