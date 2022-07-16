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內幕／不被深藍綁架　朱立倫下半旗、考慮赴日安倍國葬

▲國民黨主席朱立倫親自拍板國民黨降半旗悼念安倍的決定，認為這是符合主流民意的作法。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫親自拍板國民黨降半旗悼念安倍的決定，認為這是符合主流民意的作法。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-16 10:46:37

日本前首相安倍晉三遇襲身亡，國民黨11日將中央黨部前國旗降半旗哀悼，此舉卻引發深藍不滿，據了解，降半旗是由黨主席朱立倫親自拍板，因深刻了解「友日」是台灣的主流民意，只有順應民意，才有可能讓國民黨走回中間路線；黨內人士更痛批，國民黨不能再被深藍仇日情緒綁架。

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總統府為了感念安倍對台友好，在11日降半旗哀悼，國民黨也跟進，卻引發黨內質疑，戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康批愚昧、孫文學校總校長張亞中轟丟臉，前黨主席洪秀柱也稱此舉非常不智，傷害支持者的心；新黨更在本週中常會前到國民黨中央前抗議，怒批朱立倫把黨格、國格也降半，歷史會記下這一筆。

黨內人士提出三點反駁深藍意見，第一，於法，總統府是依照「國旗下半旗實施辦法」，決議各級政府機關、公立學校在11日降半旗一日，而辦法中的第10條稱「民間機構、團體、私校下半旗，比照本辦法」，也就是說，雖沒有硬性規定，但也可以應該比照國家降半旗，因此國民黨的作法沒有問題。

第二，於情，安倍晉三家族三代與台灣友好，安倍任內也推動台日漁業協定，與前總統馬英九政府有很好的合作；安倍2010年訪台時，還特別前往圓山忠烈祠獻花，紀念台灣的抗日英雄，是首位造訪忠烈祠的前首相，國民黨紀念這樣一位推動和平、友台的前日本首相並無不妥。

第三，從政黨角度考量，「友日」是台灣主流民意，若國民黨現在對美、對日的態度，無法順應民意，還要繼續走親中路線，跟民意脫節，那國民黨還有辦法存續嗎？在選戰中能夠贏得支持嗎？

黨內人士痛批，深藍族群要綁架國民黨到什麼時候？要散播上一代的仇日情緒到何時？深藍的極端路線已經不受主流民意所認可，若持續綁架國民黨，只會讓國民黨加速被掃入歷史灰燼。

黨內人士強調，從朱立倫上任以來，親美、友日就是主要路線，無論黨內有什麼反彈聲浪，朱立倫深知要把國民黨拉回中間路線，才可能有未來。

而日本政府將在9月舉辦安倍國喪，據了解，國民黨一定會派人出席，也不排除由朱立倫親自赴日弔唁。

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