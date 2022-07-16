羈押逾半年！台中瑪莎3煞再求交保 法官打槍：延押2個月
去年11月7日，台中一名宋姓大學生，因不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，慘遭車上3人張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆至顱內出血昏迷，引發社會譁然，事發後法官立刻裁定羈押，期間3人雖多次聲請具保，但都被駁回，本月23日羈押期限又將屆滿，張敦量向法官宣稱自己已深感悔悟，希望能停止羈押，仍被法官認為有逃亡串供的可能，裁定續押2個月，到今年9月24日，張敦量繼續禁見。
據了解，去年11月7日凌晨，宋姓男大生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，車上3人立刻下車持棍棒圍毆，將宋男打至重傷顱內出血，還試圖吆喝朋友到現場助陣，路過民眾見狀嚇得連忙報警求救，但宋男送醫前已昏迷，所幸送進加護病房搶救後，目前已好轉。
事件一出，立刻引發全台民眾憤概，3名惡煞背景也跟著曝光，3人都曾有妨害秩序罪、聚眾鬥毆的前科，且均為「富二代」，最先動手的乘客張男家住彰化，其父為知名食品大廠董座，另駕駛李男和另一乘客陳男也都是企業小開，網友更是直接湧入食品大廠臉書、官網洗版留負評。
3人從去年11月起羈押至今，已逾半年有餘，期間雖多次聲請具保，但都遭到駁回，隨著本月23日羈押期限在即，張敦量在延押庭向法官表示，案件發生後，都配合警方調查，無逃亡之虞，亦沒有滅證的可能性，不過法官卻認為，此案受媒體高度關注，任何人都可以輕易獲取審理訊息，若張敦量看到報紙、電視，恐讓其在法院調查證據前，有串供的機會，因此裁定繼續羈押禁見，可抗告。（編輯：陳苾暐）