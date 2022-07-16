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台灣農產品再升級　40項創新農特產品搶先上市

▲台灣農產品再升級，行政院農業委員會農糧署與高雄科技大學、中興大學合作，讓40項創新農特產品搶先上市。（圖／農委會提供）
▲台灣農產品再升級，行政院農業委員會農糧署與高雄科技大學、中興大學合作，讓40項創新農特產品搶先上市。（圖／農委會提供）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 12:20:18

台灣水果的品質佳，但是鮮果的保存期有限，將農產導入初級加工是農業產銷產業鏈的重要一環。行政院農業委員會農糧署為讓台灣農產也更多的市場可能性，委由高雄科技大學、中興大學等兩所大學共同進行產學合作，以台灣在地農產結合專業研發技術，於15日在台北喜來登飯店辦理2022農糧科研成果發表記者會，現場展出15家廠商40項產品創新優質產品。

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將農產導入初級加工是農業產銷產業鏈的重要一環，不僅可以作為產銷調節，還能行銷到多元通路、更適合外銷，延長台灣優質農產品的保存期限和銷售時間，提高了農產附加價值，也讓消費者在鮮果之外，品嚐到農產品不同的風味展現。

農委會推動農糧科研技術發展政策，包含農糧加工產品開發以及農產作物高值化應用技術，具有將農產作物開發成多元加工產品型態以及創造農產作物高值化之特色，針對於國內大宗農產作物中鳳梨、鳳梨釋迦、檸檬等水果於量產時可以結合適合加工技術開發出新穎且極具特色產品，滿足消費者的嚐鮮與產品品質提升的需求。

行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺說，因為時代不同，經過農業逐年的科技進步，農產品的品質、數量都增加很多，因此農糧署鼓勵民眾，應盡量使用國民土產。鳳梨是台灣特產，2022年台灣農產無法銷入中國，許多台灣廠商因此改做鳳梨加工食品，將鳳梨作為農產原料做成加工產品，也希望藉由這次的機會讓消費者知道，好的產品需要好的通路業者，更希望各業者、廠商多多協助行銷。

活動中並安排姚志旺見證台灣在地鳳梨、鳳梨釋迦及檸檬等共3組廠商的技術移轉，強調產學合作的友好關係，並提升加工廠的技術與研發能力，於活動現場展出使用國產農產原料商品化的成果，例如有信義鄉農會結合台南11號白米與台東原民部落小米進行釀造的「馬拉桑鳳梨釋迦小米風味酒」；還有引發主婦熱烈討論，捏15下就可食、好吃又好玩的福記「鳳梨捏捏蛋沙拉」。

而松葉美食公司則利用鳳梨釋迦果泥結合日本靜岡抹茶的「釋迦抹茶」，不用加糖就有天然的甜味，健康更少負擔；帕莎蒂娜烘焙連鎖店則是結合神農獎鳳梨製作「日式鳳梨羊羹」，預定中秋檔期於上市銷售；毆吉斯(O’juice)採用最新的HPP高壓加工技術生產的鮮榨果汁，新鮮就像現榨。


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