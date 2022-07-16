籲柯P拆忠孝橋引道！沈慧虹秀過程　駁民眾黨「剽竊」說

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文中，沈慧虹完整還原2014年擔任柯文哲競選顧問團成員經歷，當時她已到交通部公路總局任職，是因過去長期在台北市政府交通局服務，熟稔台北市整體交通政策，因而受邀擔任柯的交通顧問。
沈慧虹指出，她當時具體給柯文哲3項建議，第一項即為「西區門戶計畫-北門再現」。該計畫交工處1989年首先提出，歷經多次專家學者討論，最後2012年現任台中捷運公司董事長林志盈擔任交通局長時，相關交通規劃已經完備，要在捷運二期路網完工，有替代運輸系統時拆除忠孝橋引道，同時拆除爭議已久的忠孝西路公車專用道。
「這是多年來交通界與都市發展與文資保存共同的願景與理念，就是等待實現的時機」，沈慧虹強調，她當時告知柯文哲應提出這項政見，包含拆除之後的周邊道路規劃內容都已十分完整，北門可以完整再現。
此外，沈慧虹還提了2項建議，包括公車路網重整與提升機車族的行車環境。沈慧虹表示，後來柯文哲與競選團隊到北門高架橋的現場宣示「西區門戶計畫-北門再現」的政見；柯文哲也坐上機車後座體驗道路環境，當一次機車族的生活。
沈慧虹表示，她從事公共事務超過30年，經歷過無數挑戰，沒想到「說實話、做實事」反而成為被攻擊的理由，並指當年號稱「尊重專業」的柯文哲團隊，已經把「專業」丟掉了。
昨晚文章一發出，短短時間已破萬人點讚、近千次分享，許多網友留言鼓勵沈慧虹，有人說「謝謝你說出真實」，有人說「加油！請繼續堅持做對的事」，也有人說「你是做實事的人，加油」，另也有人說「唯一會做事的虹姐讚」。