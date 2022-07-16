繼《Kill Me》1人演7角「爆吻朴敘俊」!池晟再演多重角色

韓劇《獵鑽緝兇》由池晟、徐智慧主演，故事講述20年前，雙胞胎兄弟河宇信和宋秀玄的繼父遭人殺害，兩人內心留下創傷，他們長大後分別成為檢察官跟推理小說家，後來得知生父被誣陷是殺人凶手被判有罪，深埋多年的傷疤再度被揭開。兄弟倆決心揭發真相，運用各自的工作技能找出幕後真凶，同時努力追查沾滿血跡的鑽石箭阿達瑪斯的下落，亦是整起陰謀事件的關鍵。這也是池晟繼2015年在《Kill Me Heal Me》1人分飾7角色後，再度演多重角色。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《獵鑽緝兇》由池晟同時飾演推理小說家河宇信，和擔任檢察官的雙胞胎兄弟宋秀玄；《愛的迫降》徐智慧飾演殷惠秀；《請回答1988》的李秀敬飾演地方新聞記者金惠宜；《魷魚遊戲》許城泰飾演崔泰成。▲池晟在《Kill Me Heal Me》的「安耀娜」人格每次出現都要親朴敘俊，爆笑演技讓人印象深刻。（圖／MBC）池晟此次1人分飾2角色，但他早在2015年的《Kill Me Heal Me》中，因飾演的「車道賢」有7種人格，因此1人分飾7個角色，包含申世奇、費利朴、安耀燮、安耀娜、NANA、Mr.X等，他賦予7位角色生命的演技，獲得海內外粉絲大力稱讚；這次他久違再分飾多角，未演備受觀眾期待。▲池晟在《獵鑽緝兇》飾演雙胞胎。（圖／Disney+）周子瑜3張「男友視角」約會甜照曝光！掌鏡身分是桃園人女優性病篩檢報告紅紅的！疑男對象「有夠毒」崩潰哭了小栗旬「裸戰多人」怕老婆生氣!做全套安撫 20張照片曝光D槽女神不來台灣了？S級「身材教科書」出事 化妝救不了