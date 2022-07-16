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競選slogan「新北大翻新」林佳龍：激出北縣升格後的能量

▲林佳龍以「新北大翻新」作為競選主軸，以台語發音則有「新北大翻身」之意，要激出自北縣升格後尚未爆發的能量，打造新北成為第一大城。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍以「新北大翻新」作為競選主軸，以台語發音則有「新北大翻身」之意，要激出自北縣升格後尚未爆發的能量，打造新北成為第一大城。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-16 13:53:31

民進黨新北市長參選人林佳龍今（16）日在臉書公布，將以「新北大翻新」作為競選slogan。他說，很多人認為新北一戰不好打，但大家都同意「新北一定要翻轉」；新北從台北縣升格到新北市，還有許多軟硬體建設尚未升級，也尚未將成為國際大城的能量爆發而出，新北市長要有雄心壯志，讓新北成為名符其實的第一大城。林佳龍也表示，民進黨將會全黨團結，與新北市民型塑「新的新北認同」，對決同床異夢的國民黨與侯友宜，徹底翻轉新北市。

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林佳龍表示，民進黨明日召開全代會，他會和所有民進黨的縣市首長會合，一起宣誓要打贏這場2022關鍵的選戰。「 新北大翻新」就是贏的動力，也是這次競選的Slogan。

林佳龍說，在很多人心中，新北這場仗並不好打，但從宣佈徵召到現在，他收到許多來自基層的熱情，不管是社群上的留言還是私訊，都有許多市民朋友告訴我，他們對這場選舉唯一的想法，就是「新北一定要翻轉」。

林佳龍表示，翻新就是從升格到升級，翻新也是從在地到國際。「新北大翻新」，用台語唸就是「新北大翻身」，新北從台北縣升格到新北市，還有許多軟硬體建設尚未升級，也尚未將成為國際大城的能量爆發而出。

林佳龍表示，新北市長要有雄心壯志，更要設定讓新北超越台北的目標，成為台灣新都，名符其實的台灣第一大城，這是自己可以與市民朋友一起規劃的未來藍圖。帶著新北市的志氣，當大家一起形塑「新的新北認同」，將會迎來新的驕傲、新的文化，新的自我。

林佳龍承諾，他將努力讓新北市的潛力甦醒。以更大格局的政策視野，驅動首都圈的大升級。未來，也會陸續提出流域大治理、產業大振興、交通大順暢、社福大溫暖、智慧大未來等重大政策願景，並向各界請益。

林佳龍說，接下來的選戰裡，民進黨會讓所有新北市民和台灣人民看到，將以團結無私的精神，共同作戰，對決同床異夢的國民黨與侯友宜，徹底翻轉新北市。因為這座有著400萬人夢想的城市，值得翻新、值得更好。

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