綠18選將星座解密！這4人雙魚幫 陳時中、陳其邁都魔羯
年底九合一地方選舉，民進黨中執會已通過18位縣市長參選人提名。民進黨的官方IG昨（15）日推出18位縣市首長參選人的「星座大盤整」，以活潑的方式介紹18位候選人，為即將登場的全代會暖身，盼用團結戰的方式，打贏年底縣市長選戰。根據統計，民進黨此次提名的參選人中，以雙魚座為最大宗，另高雄市長陳其邁、台北市長參選人陳時中則都是魔羯座。
「看星座」是許多網友日常生活的一部分，民進黨此次以平易近人的方式，讓選民能了解各城市的首長參選人。根據民進黨ig 顯示，目前已經提名的18位首長候選人，水象星座為最大族群，其中又以雙魚座的比例最高，包含嘉義縣長翁章梁、新竹市長參選人沈慧虹、雲林縣長參選人劉建國、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka都是雙魚座。
嘉義市長參選人李俊俋是巨蟹座，天蠍座則有彰化縣長參選人黃秀芳、屏東縣長參選人周春米，以及宜蘭縣長參選人江聰淵。
而風象星座部分，桃園市長參選人林智堅、基隆市長參選人蔡適應都是雙子座；台東縣長參選人劉櫂豪則是水瓶座，新北市長參選人林佳龍也多次表示自己以水瓶座為傲。唯一的一位天秤座是台南市長黃偉哲。
至於牧羊座的台中市長參選人蔡其昌，以及射手座的苗栗縣長參選人徐定禎，都是火象星座。
值得注意的是，陳時中與陳其邁都是摩羯座，另外南投縣長參選人蔡培慧則和總統蔡英文同為處女座。
黨內人士受訪表示，雖然各城市首長參選人星座、性格截然不同，星座也只是參考，但重要的是，民進黨在每個地方都派出最強、最優秀的候選人來應戰，希望能用團體戰的方式，為每個參選人加持。