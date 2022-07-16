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迎戰藍營一哥一姐　林佳龍合體蔡其昌：逆轉勝才扣人心弦

▲媒體要求兩人重現深情擁抱場景，但蔡其昌只願搭肩，還自嘲剛剛「像在抱老婆」（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.16）
▲媒體要求兩人重現深情擁抱場景，但蔡其昌只願搭肩，還自嘲剛剛「像在抱老婆」（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.16）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-16 16:48:032022-07-16 16:52:19

年底六都選舉，新北、台中被視為藍營難以撼動之地。民進黨徵召參選新北市的林佳龍，今出席台中市長參選人蔡其昌的新書發表會時，大方承認他和蔡其昌的「第一局不被看好」，但也引用蔡其昌的話「沒打到9局下半3人出局，沒人知道球賽誰會贏」，強調「只有逆轉勝的比賽才扣人心弦」。

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蔡其昌4天前在台北舉行「日日台中款」第一場新書發表會，與總統蔡英文鬥嘴。台中的第一場今天（16日）下午在中央書局舉行，邀請林佳龍當貴賓。幾個月來經過黨內提名風雨，兩人各自就戰鬥位置，一見面就來個深情擁抱，蔡其昌事後自嘲抱法「像在抱老婆」。

蔡其昌說，林佳龍是願景型、有遠見的政治人物，過去他對城市的規劃，讓台中人充滿期待與想像，自己初任立法院副院長時，林佳龍透過他，每個月找相關部會開會，全力推動重大建設，「現在盧市長在剪綵的，都是佳龍時代把最困難的部份完成」。他也宣佈，曾爭取黨內提名的立委何欣純，將擔任競總的舊縣區總幹事、舊市區總幹事則是立委張廖萬堅。

對於林佳龍轉戰新北，蔡其昌形容他「是民進黨的資產也是活棋，可以征戰台灣各地，新北是台灣第一大，一定要派出重量級的政治工作者，才是尊重」。

▲聽到蔡其昌以「活棋」形容，林佳龍忍不住笑了。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.15）
▲聽到蔡其昌以「活棋」形容自己，林佳龍忍不住笑了。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.16）
但兩人的民調和國民黨現任新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕始終有一段差距。蔡其昌解讀：「我倆習慣在逆境當中成長，面對困難選舉全力以赴！」兼任中職會長的他以棒球形容：「沒有打到9局下半3人出局，沒有人知道球賽誰會贏！」

林佳龍也呼應蔡其昌，指「只有逆轉勝的比賽才是扣人心弦、讓人永遠難忘」。他說這場棒球的9局賽才開始，「也許第一局不看好，但每局都贏一點，最後我跟其昌一定都會逆轉勝，創造新時代的來臨。」

對於從台北轉戰新北，林佳龍說自己一生都在磨劍，隨時都是準備好的狀態。回到台中他感性起來，指自己10年磨一劍的故事，是生命的養份，也是他前進的動力。在接力賽過程中，不小心落了棒，仍得到台中人的滿滿祝福、帶著帶著滿滿能量到下一站。

▲蔡其昌新書發表會氣氛輕鬆，綠營男立委們和林佳龍自拍合影。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.15）
▲蔡其昌新書發表會氣氛輕鬆，綠營男立委們和林佳龍自拍合影。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.16）
林佳龍透露，早在去年9月，他就當面向幾位台中市立委夥伴講「下一棒要由你們來接」，被黨徵詢參選意願時，也明確表態不選台中市長。「當時蔡主席問我，我說我們後面等著接棒的人這麼多，我不能擋人家的路，無論是誰接到了棒，一定會全力衝刺」。他形容自己和蔡其昌10幾年來既競爭又合作的關係，就是美麗的台中故事，蔡其昌已在牛棚練球30年，無論最後教練派誰先發或救援，都是為了台中隊、台灣隊做奉獻。
 

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