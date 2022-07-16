迎戰藍營一哥一姐　林佳龍合體蔡其昌：逆轉勝才扣人心弦

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蔡其昌說，林佳龍是願景型、有遠見的政治人物，過去他對城市的規劃，讓台中人充滿期待與想像，自己初任立法院副院長時，林佳龍透過他，每個月找相關部會開會，全力推動重大建設，「現在盧市長在剪綵的，都是佳龍時代把最困難的部份完成」。他也宣佈，曾爭取黨內提名的立委何欣純，將擔任競總的舊縣區總幹事、舊市區總幹事則是立委張廖萬堅。
對於林佳龍轉戰新北，蔡其昌形容他「是民進黨的資產也是活棋，可以征戰台灣各地，新北是台灣第一大，一定要派出重量級的政治工作者，才是尊重」。
但兩人的民調和國民黨現任新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕始終有一段差距。蔡其昌解讀：「我倆習慣在逆境當中成長，面對困難選舉全力以赴！」兼任中職會長的他以棒球形容：「沒有打到9局下半3人出局，沒有人知道球賽誰會贏！」
林佳龍也呼應蔡其昌，指「只有逆轉勝的比賽才是扣人心弦、讓人永遠難忘」。他說這場棒球的9局賽才開始，「也許第一局不看好，但每局都贏一點，最後我跟其昌一定都會逆轉勝，創造新時代的來臨。」
對於從台北轉戰新北，林佳龍說自己一生都在磨劍，隨時都是準備好的狀態。回到台中他感性起來，指自己10年磨一劍的故事，是生命的養份，也是他前進的動力。在接力賽過程中，不小心落了棒，仍得到台中人的滿滿祝福、帶著帶著滿滿能量到下一站。
林佳龍透露，早在去年9月，他就當面向幾位台中市立委夥伴講「下一棒要由你們來接」，被黨徵詢參選意願時，也明確表態不選台中市長。「當時蔡主席問我，我說我們後面等著接棒的人這麼多，我不能擋人家的路，無論是誰接到了棒，一定會全力衝刺」。他形容自己和蔡其昌10幾年來既競爭又合作的關係，就是美麗的台中故事，蔡其昌已在牛棚練球30年，無論最後教練派誰先發或救援，都是為了台中隊、台灣隊做奉獻。