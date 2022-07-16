鼓勵高中生關注國際情勢　蔡英文大解放玩起「JOJO立」

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民進黨發言人、國際部副主任謝佩芬說，去年民進黨國際部首度舉辦「全國高中職國際知識競賽」大獲成功，蔡英文以神秘嘉賓身份到現場頒獎，並勉勵參賽學生。今年「2022全國高中職國際知識競賽」擴大舉辦，蔡英文再度以神秘嘉賓身份親臨現場，更加碼全程觀賞決賽，讓現場同學喜出望外，更加激發出參賽隊伍的好勝心。
謝佩芬說明，今年4月，全台共82所學校、215支隊伍、超過600名高中職學生參加北、中、南、東區初賽，共選出53隊晉級複賽，原訂於4月底進行，卻因疫情被迫延期，終於在今日得以舉行53強複賽、20強準決賽，最後則比照電視益智節目，以按鈴搶答的方式進行四強決賽。
蔡英文致詞時表示，她第一次看現場比賽，覺得滿佩服的，因為她有好幾題都答錯，各位真的很厲害。很高興看到這麼多同學，不但關注國際事務，也展現行動力，這些經驗和啟發，可以幫助各位持續保持好奇心，繼續在未來，對國際事務的各個領域，進行更多不同的探索。
蔡英文說，面對後疫情的挑戰，以及全球政治經濟局勢的變化，大家必須繼續累積實力，發揮優勢，讓台灣能夠持續發展，在全球供應鏈中，扮演關鍵的角色。
蔡英文表示，民進黨一直都很鼓勵年輕人參與公共事務，也提供很多不同的管道，讓年輕世代有更大的發揮空間。例如，之前客家部主辦的「客青培力營」、青年部和民主學院合辦的「國務青旗艦營」，看到很多年輕人，對於地方治理有很多的想法，這次的國際知識競賽，也再次展現，台灣年輕人對國際事務的熱情。
蔡英文表示，期盼大家持續學習新知識，培養出更多元的思考和觀點，為台灣的未來發展，提出更具有啟發性，也更富有創意的解方。
另外，蔡英文在與獲獎隊伍合影時，一支隊伍現場比出模仿漫畫人物的「JOJO立」姿勢拍照，蔡英文也笑著比出手勢模仿，現場一片笑聲。