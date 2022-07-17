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峮峮光臨《營業中》！楊銘威笑開懷搶看　方志友吃醋了

▲峮峮到「老屋」作客，楊銘威好嗨。（圖／TVBS提供）
▲峮峮到「老屋」作客，楊銘威好嗨。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-17 00:00:00

TVBS《來吧！營業中》本週播出第18集「The last day VIP」，邀請到主持人的VIP朋友們，有賈靜雯、方志友、吳姍儒、峮峮及炎亞綸的媽媽等重量級嘉賓。「老屋」的最後營業日，菜單內容以招牌菜色為主，有法式圓麵包、干貝馬鈴薯泡泡、紅酒燉牛肉義大利麵、巧克力泡芙，還有來賓賈靜雯的特別隱藏菜單。而男神坤達也受邀前來擔任小幫手，曾經也來餐廳用過餐的坤達，要體驗服務客人的感覺。

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▲「老屋」即將走入歷史。（圖／TVBS提供）
▲「老屋」即將走入歷史。（圖／TVBS提供）
▲坤達擔任小幫手。（圖／TVBS提供）
▲坤達擔任小幫手。（圖／TVBS提供）
6位主持人各自撥電話給自己的好朋友，楊銘威邀請金馬影后賈靜雯，賈靜雯特別帶來「賈以食日」的麵食料理，幫大家加菜，還從包包裡拿出圍裙，要跟大家一起備料，她笑說:「糟糕，會看到我笨手笨腳的一面。」被問到楊銘威私下做菜的狀況，賈靜雯爆料 :「私下就是大少爺，他一個眼神，方志友就會去做。」

▲雙金女神賈靜雯、鐵粉吳姍儒駕到。（圖／TVBS提供）
▲雙金女神賈靜雯、鐵粉吳姍儒駕到。（圖／TVBS提供）
炎亞綸邀請到吳姍儒來一起迎接「老屋」的最後一天，吳姍儒得知是最後營業日，情緒衝上來，眼眶泛淚。炎亞綸也透露吳姍儒是《來吧！營業中》的鐵粉，除了集集收看外，還會邊看邊跟炎亞綸討論，能成為最後一集的嘉賓，也非常感謝炎亞綸邀請。

另一組VIP峮峮、阿喜、大文抵達，峮峮還特別穿了「啦啦隊服」，楊銘威見女神峮峮走進「老屋」，急忙從廚房走出來說:「你怎麼會挑我老婆在的時候來？」讓一旁的方志友聽了吃醋說：「那我走好了。」兩人一搭一唱，讓「老屋」充滿歡笑聲。（編輯：楊穎軒）

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