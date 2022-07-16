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嘆12年來新北市政糟糕　卓冠廷轟侯友宜：讓林佳龍來改變

▲卓冠廷表示，侯友宜參與主政整整12年的新北市，真的應該要有改變了。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）
▲卓冠廷表示，侯友宜參與主政整整12年的新北市，真的應該要有改變了。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-16 17:33:33

民進黨新北市長參選人林佳龍今（16）日公布競選Slogan「新北大翻新」，直言新北市從台北縣升格後，還有許多軟硬體建設尚未升級，也尚未將成為國際大城的能量爆發而出，新北市長要有雄心壯志，讓新北成為名符其實的第一大城。民進黨新北市土樹三鶯市議員參選人卓冠廷對此表示，新北市民給了不斷自稱「會做事」的侯友宜12年機會，換來的是不佳的生活品質，「我尊重可能志在明年立刻投入2024總統大選的侯友宜市長，而您參與主政整整12年的新北市，真的，該有改變了。新北要翻新、要更好的生活」。

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▲林佳龍以「新北大翻新」作為競選主軸，以台語發音則有「新北大翻身」之意，要激出自北縣升格後尚未爆發的能量，打造新北成為第一大城。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍以「新北大翻新」作為競選主軸，以台語發音則有「新北大翻身」之意，要激出自北縣升格後尚未爆發的能量，打造新北成為第一大城。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
卓冠廷說，新北市民給了不斷自稱「會做事」的侯友宜12年機會，換來的是一台救護車要等81分鐘、公園綠地覆蓋率六都墊底。「我尊重可能志在明年立刻投入2024總統大選的侯友宜市長，而您參與主政整整12年的新北市，真的，該有改變了。新北要翻新 要更好的生活」。

卓冠廷說，10多年來，新北市每萬人享有的綠地、公園、兒童遊樂場、體育場、廣場面積，連年在六都中敬陪末座。都市計畫開闢綠地面積，還從17年前的六都第三，掉到六都最後，比例甚至是全國22縣市最後一名。

卓冠廷進一步表示，10多年來，新北市民忍受崎嶇不平的路面，以及和行人騎士爭路的電桿，影響市容也影響安全。新北市政府曾在2020年高調宣佈2年內移除700支，2年過去，只移除197支，總是說的很滿，但最後只做3成。

卓冠廷說，10多年來，「三環三線，從未實現」變成一個揶揄，而最仰賴地方加中央協調溝通的林口交流道、淡江大橋等等建設，當中央協助、核定計畫，卻換來侯友宜一句冷言「關林佳龍什麼事」。

卓冠廷表示，10多年來，新北市在媒體全國調查的「文教力」、「社福力」都在競爭力指標中不是倒數就是墊底，新北市56萬的長者，值得更好的照顧；新北市20萬的孩子，值得更好的教育；新北市400萬人口，值得更好的對待。

卓冠廷說，10多年過去，從台北縣到新北市，從鄉鎮自治到29行政區的治理，唯一改變的是，侯友宜從副市長高升變成市長。而不變的是，10多年來，人民在此認奮打拚，即便離鄉打拚，也會像自己一樣回到自己的家鄉，奉獻所學所有，期待一個更好的未來，值得更好的生活，「我們一起加油，新北人一起加油」。

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