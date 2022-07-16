結合交通觀光及經濟！高雄捷運美麗島站打造首座美食商圈
高雄捷運美麗島站於今(16)日，打造首座站內美食商圈，結合交通、觀光與經濟，形成一個鐵三角，成為最有活力、生氣蓬勃的「捷運之心」。
高雄捷運美麗島站首座站內美食商圈揭幕，有高雄市長陳其邁、立法委員趙天麟、觀光局長周玲妏、經發局長廖泰翔、交通局長張淑娟、捷運局長吳義隆、市議員黃捷、郭建盟、吳益政、黃文益、高雄捷運公司董事長楊岳崑、總經理王亞洲，以及高雄各商圈理事長與會力挺支持。
高雄市長陳其邁表示，今年以來捷運周邊不少聯開案已經完成，證明捷運不只是交通動脈，也是帶動經濟發展的重要動能，未來高雄的發展，將隨著輕軌成圓與捷運延伸線，讓交通與觀光更加便利，經濟更加繁榮，他很開心看見高捷與年輕動漫族群打成一片，希望未來美麗島站成為動漫聖地，於假日吸引更多動漫族群群聚享受美好空間。
高雄捷運公司董事長楊岳崑說，以高捷公司的創意，加上合作夥伴的技術與經營能力，還有市府的大力支持，未來一定能讓美麗島站商場持續發光發熱。
墨凡美麗島商場總經理薛浚鴻指出，期望將美麗島站營造成為一座富有人文氛圍的休憩島嶼，讓車站能轉乘，也能相聚。
薛浚鴻說，墨凡美麗島商場是以城市中心休憩站為概念，在高雄捷運系統的樞紐核心—美麗島站打造首座高捷站內美食商圈，集結眾多在地知名品牌於一站，將吸引大批食客與通勤族駐留美麗島站。