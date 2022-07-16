新北升格停滯　林佳龍：侯友宜服務12年、認真但能力有限

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林佳龍表示，民主政治需要推陳出新，新北市從台北縣至今有17年都是國民黨執政，難免有包袱與慣性，新時代來臨，從大台北首都圈區域聯合治理來看，新北是連結北北基桃重要的樞紐城市。他強調，自己的競選口號「新北大翻新」有雙層意義，除了升格到升級也是從在地到國際，從台語讀也有「大翻身」之意，新北市的志氣更要形塑新的新北認同，包括市議員在各個選區的在地特色，重新組合各鄉鎮市區、兼顧在地訴求重點，打造「市民一起贏」的未來。
媒體詢問其曾指出侯友宜的施政零碎及本位主義，林佳龍回應，侯友宜非常認真在推動市政，但是在遇到瓶頸困難無法解決跨域治理，換他來接棒，他會在侯友宜的基礎上延續，進行「新北大翻新」，從城市的發展做好國土規畫，讓新北市脫胎換骨，新北市升格後到底「新在哪裡」，更重要的是結構轉型才是新北成為新都的蛻變。
林佳龍說，侯友宜過去認真勤政，但是能量也已發揮極致，城市的發展是一場接力賽，如果接到下一棒，會在基礎上全力衝刺，讓新北市成為台灣新都與國際城市。
林佳龍表示，在確定被提名後，也理解到新北市民相當關心政策面的討論，其中有三個議題具討論度，第一個在「山山之役」，包括陽明山或觀音山看大台北的討論，需要更高的角度，從空中看見首都圈的對比。
第二是有關於林口交流道，在擔任交通部長任內解決需要跨域治理的問題，放下本位主義找到解決方案，包括林口與龜山上下交流道、基隆捷運的北北基跨區整合、淡江大橋共構、淡北道路兼顧新北與台北路線的整合，都是地方政府需要作好的溝通。
第三部分也有報導指出，在弔唁日本前首相安倍晉三時，針對留言的內容是否具高度與國家戰略意義，也讓大家觀察到自己與對手的對比，有信心會在選舉中贏得最後勝利。
另外，對於何時會與新北市議員參選人拍攝定裝照，林佳龍說，討論後預計於7月26日陸續進行拍攝，也已提供市議員競選的識別系統與口號，讓議員們能夠善加組合利用看板與文宣，會用最快的速度來衝刺這場選戰，未來的拍攝方式也都會全力配合議員的創意，大家可以拭目以待。