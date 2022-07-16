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4死槍擊案招魂！擲15次才3聖筊　親屬想問兇嫌：怕死刑嗎

▲南投康建生技公司14日慘遭前員工李鴻淵血洗，以行刑式槍決轟頭，造成4死1傷。（圖／翻攝畫面）
▲南投康建生技公司14日慘遭前員工李鴻淵血洗，以行刑式槍決轟頭，造成4死1傷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 18:35:04

南投康建生技公司14日慘遭前員工李鴻淵血洗，以行刑式槍決轟頭，造成4死1傷；其中一人為創辦人賴敏男的弟弟賴鋕卿，今（16）日其女婿代表在現場進行招魂法會，他表示現在一心只想幫岳父辦好喪事，同時想問問李鴻淵「怕不怕死刑」？

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▲（圖／翻攝畫面）
▲李鴻淵昨天落網後，態度囂張現場媒體說出「我要報仇！」、「我是報仇殺人的啦！」（圖／翻攝畫面）
李鴻淵昨天落網後，態度囂張現場媒體說出「我要報仇！」、「我是報仇殺人的啦！」，他供稱行兇動機是因2014年曾與一名洪姓女課長發生糾紛，並被洪姓女課長告上法院，才埋下殺機，但可疑的是，這起槍擊案的死者中，並沒有這名女課長，且除了傷重的賴敏男與另外2名死者外，賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿都與當年官司無關，卻也慘遭爆頭殺害。

再加上李鴻淵已失業3年多，卻還擁有價值上百萬的軍火，導致背後動機更蒙上一層迷霧，令外界質疑有買兇殺人的可能性，目前警方正在調查釐清中。

根據《Ettoday 新聞雲》報導，今天陳姓女婿進行招魂時，擲了大約15次才有3次連續聖筊，他認為，李嫌這樣的壞人已經罪證確鑿，他覺得沒有必要、也很難想像會有律師去幫忙辯護。

陳姓女婿也說，現在只想處理好後事，自己只想問「嫌犯做這個，害不害怕死刑？」。（編輯：孫唯容）


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