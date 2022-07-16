悼念安倍晉三！台灣人「暖擲3千萬元」登報 日網感動哭
日本前首相安倍晉三，於奈良助選的演說中遭槍擊死亡。在他出任日本首相期間，不僅將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲，因此他的離世讓台灣相當不捨，許多企業、民眾共同集資，在（15）日的產經新聞中，買下報紙兩面來刊登悼念新聞，讓日本網友感動落淚。
根據日本網友於推特中，分享7月15日的產經新聞報，只見其中滿版刊登悼念消息並寫下，追悼及感謝安倍晉三先生，向為了日本而犧牲的勇敢領導人表達敬意，感謝他曾提出「台灣有事，即日本有事」是台灣真正的朋友。廣告募款由私人組織所策劃，共有175家公司、組織、個人參與捐款
報紙畫面被轉發至推特，日本網友淚喊，「看完哭了，感謝台灣志願者的悼念廣告」、「感謝台灣的每一個人」、「台灣志願者在產經新聞上張貼紀念廣告，它像徵著日台關係的友好」、「兩頁的廣告給我留下了深刻的印象」。
至於為什麼日本人會如此驚嘆呢？根據臉書專頁《日本省錢小站》整理介紹，日本當地報紙廣告是以「段」來當計算單位，一面報紙從上到下總共有15段，買兩面的話就是以30段計算，像《產經新聞》這種全國性報紙的兩面廣告，行情約落在3千萬至1億日幣（約6百萬至2千萬台幣），因此日本對於台灣人花費巨資來悼念的行為，非常感動。（編輯：鍾怡婷）