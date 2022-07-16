高雄工人為清潔起口角遭刺死 鼓山警5小時內查緝到案
高雄鼓山區明誠四路一處建築工地今(16)日驚傳兇殺案，分屬不同包商的黃男及陳男原先就有嫌隙，下午又因環境清潔問題爆發口角，未料陳男突然拿起持利器向黃男胸口刺去，陳男行兇後逃逸，黃男緊急送醫後仍宣告不治，轄區鼓山分局獲報後立即成立專案小組全力追緝．警方於5小時內將陳男查緝到案，警詢後將依殺人罪嫌送辦。另陳男於今年4月份已遭臺北地院依詐欺罪嫌通緝中，一併解送歸案。
鼓山分局於7月16日13時26分獲報在明誠四路的建築工地內有人遭刺傷害，立即派遣線上警力前往，員警到場時傷者已由工地人員自行送醫。初步了解，今日雙方係因工作場域清潔問題發生口角，陳男進而持利器行兇後逃逸，警方循線在5個小時內查獲到案，並起獲作案用折疊刀一把，警詢後將依殺人罪嫌送辦。另陳男於今年4月份已遭臺北地院依詐欺罪嫌通緝中，一併解送歸案。
鼓山分局立即與刑警大隊共同成立專案小組全力追緝，針對陳姓男子行進路線擴大追查，發現陳男犯案後騎乘共享機車到鹽埕區歸還，再換裝後，轉搭計程車離去。專案小組持續追查後，於18時許在鳳山區將陳男查緝到案。
鼓山分局長蔡鴻文呼籲，警方對偶發刑案零容忍，我們有信心也絕對有能力將滋事份子在最短時間內查緝到案，以維護社會治安平穩。
高雄市政府警察局長林炎田也在晚間來到鼓山分局龍華派出所慰勉相關出力人員，同時指出，維護社會治安秩序，警察責無旁貸，只要不法分子敢犯案，我們一定在最短時間內緝捕歸案繩之以法，依法送辦。