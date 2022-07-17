北北花氣溫飆38℃！9縣市高溫警示 午後雷陣雨狂炸這2地
中央氣象局表示，今（17）日天氣持續受到西南風影響，中南部地區斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨出現，其他地區仍為多雲到晴，午後宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後山區雨勢偶爾比較大，外出活動建議攜帶雨具；氣象局也同步針對9縣市發布高溫警示，其中東南部地區有焚風發生的機率，台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，有36度高溫機率發生。
氣象局說，今日北台灣高溫可達35至37度，其他地區高溫約32至34度，在西南風沉降的影響下，東南部地區因地形背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損；北部及東半部局部地區高溫可以來到36度以上，尤其大台北地區及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。另苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。
針對本週天氣變化，氣象局表示，下週二至下週六(19日至23日)太平洋高壓逐日增強，天氣轉為午後雷陣雨的型態；各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，午後降雨偏向於西半部地區及東半部山區，下週二、下週三(19日、20日)雨區仍多，下週四至下週六(21日至23日)降雨會較為零星；另外，下週二清晨中南部沿海仍有零星短暫陣雨。再來24日至26日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有零星短暫雷陣雨。（編輯：林莞茜）