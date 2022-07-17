名家論壇》網路溫度計／陳時中單日聲量最高　竟無關疫情

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陳時中「參選台北市長」討論炸鍋 創下單日聲量新高紀錄
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/01/01～2022/07/12）統計分析，陳時中擔任防疫指揮官2年半，最被外界討論、單日網路聲量最高的事件，並非防疫事務，而是確定參選台北市長。7月11日單日網路聲量高達16萬579筆。最主要是因為陳時中參選起手式發言，除了喊出「責任來我就扛」之外，同時也批評「台北這個城市的發展已經停滯太久」，不僅引起柯文哲、民眾黨強烈反擊，網路上討論度更是急速飆升；接著受訪時被問及「落跑部長」話題時，陳時中第一時間聲稱自己是自由業，所以沒有任期，結果再度引起爭議，事後陳時中解釋「之前擔任牙醫屬自由業」。每一次發言，無論失分、加分，都讓陳時中參選一事增添話題性。
2021年後防疫狀況多？黃光芹：陳時中「打腫臉充胖子」
至於陳時中第二、第三名聲量都與防疫有關，不過資深媒體人黃光芹也指出，到了2021年很多問題開始顯露出來，沒有疫苗、也沒有超前部署，防疫策略「打腫臉充胖子」，再加上陳時中的個性很會社交、搏感情，尤其是穿著花襯善到南部當觀光大使時，更是令外界印象深刻，黃光芹認為陳時中相當享受當時的榮光。
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/01/01～2022/07/12）統計分析來看，陳時中單日網路聲量第二高落在2021年5月29日，當時正值「3+11」破口風波，到底是誰做出的決策？對此陳時中說「當天會議是由陳宗彥所主持」，被外界認為是甩鍋；除此之外，採購疫苗、缺疫苗問題也是吵得沸沸揚揚，郭台銘表示要捐買疫苗，卻傳出「困難重重」，對此，陳時中重申買疫苗指引需備妥8項資料。
接著2021年6月3日，疫苗事件再度讓陳時中的討論度衝高，名列第三名。當時日本確定送台灣124萬劑疫苗，面對該消息，陳時中表示「一直都在努力爭取疫苗」；民眾關心採購國際疫苗，同時也關注國產疫苗的進度與狀況，吳子嘉批評陳時中急著採購尚未二期解盲的國產疫苗，是在幫助投資金主下車。另外，針對郭台銘買疫苗是否被刁難？陳時中對外說明：「原廠只供或給中央政府等組織」。光是疫苗議題、疫苗爭議，就讓陳時中再2021年的討論度一再飆升；而年底前被爆出的未戴口罩嗨歌影片曝光，更是拉抬出另一波討論熱度。
疫情考驗陳時中正負面聲量！防疫首年最佳、2021年疫苗爭議拖垮好感度
進一步根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2020/01/01～2022/07/12）觀察分析，陳時中的年度網路好感度隨著疫情延燒也出現明顯變化。2020年，防疫第一年，陳時中的政策走向可說是全台民眾關心的焦點，台灣防疫的確領先國外，因此防疫好成績也展現在網路好感度上，陳時中2020年的年度網路好感度比值為0.72，負面聲量僅略高於正面聲量，表現還算不錯。
但到了2021年，國內疫苗數量不足、採購出現問題、國產疫苗風波、三級警戒等等，陳時中的負面聲量討論數衝到正面聲量的2.5倍，連帶影響到網路好感度比值，下降到只剩0.40。2022年，面對本土疫情大爆發、快篩試劑等事件，雖然仍有不少爭議與討論，但相較於前一年的爭端，2022年陳時中的網路好感度微幅回升。
防疫落幕後 陳時中下神壇？黃光芹：可觀察是否有所不同
隨著疫苗數量、採購風波、郭董買疫苗遭擋消息傳出，都讓陳時中負面聲量增加不少。針對陳時中網路好感度的起伏變化，資深媒體人黃光芹也進一步指出，防疫是場團體戰，防疫首年成績不錯，所有團隊成員都把光環集於陳時中身上，在大家的努力之下，陳時中走上神壇，因為「最終防疫成果」才是最重要的。
至於截至7月上旬，黃光芹認為目前陳時中的好感度，以及網友討論議題方向都較偏向防疫，未來陳時中正式辭掉指揮官、衛生福利部長，真正成為候選人之後，屆時外界更可以觀察到「選舉時的陳時中」是否和當指揮官時有所不同。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。