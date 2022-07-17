批高虹安無城市治理概念　劉康彥嘆：她只好毀滅沈慧虹

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劉康彥說，民眾黨現在的策略很簡單，就是想盡辦法削弱沈慧虹的專業，讓大家忘記就連台北市長柯文哲的副手黃珊珊都曾大讚沈的專業、溝通協調和執行力「無人能出其右」。在此同時，民眾黨也努力把高虹安堆疊成科學園區的代言人。
劉康彥說，沈慧虹有一個很大的特質，就是她從來不會看不起人，這跟柯文哲、高虹安自信爆棚到極度優越感，形成一個強烈對比。沈慧虹被民進黨徵召角逐新竹市長後，台北市副市長黃珊珊毫不保留地稱讚沈，不管是與民眾溝通、政策規劃，甚至是讓民眾理解政策，沈慧虹都能妥善達成，黃珊珊用「非常出色」、「無人能出其右」替沈慧虹多年公務經驗下了註解。
然後，高虹安今天冷回沈慧虹沒有執行力，柯文哲則是訕笑沈慧虹沒有交通專業，民眾黨立委蔡壁如更用「剽竊」如此嚴重的字眼，諷刺沈慧虹2014年擔任柯文哲首次競選台北市長時，向柯提出拆除忠孝橋引道的建議。劉康彥說，為了否定沈慧虹，這樣的發言跟操作都能理解，畢竟選舉如何能期待對手說好話。不過，為何黃珊珊能如此坦率講出心裡對沈慧虹的真實感受和互動，因為柯文哲和黃珊珊到底是誰需要誰，昭然若揭。
劉康彥說，沈慧虹的競選活動起跑後，國民黨台北市議員鍾沛君、媒體人蔡詩萍都在第一時間主動傳訊息希望能訪問她。這很奇特，國民黨的林耕仁他們居然沒興趣？一來，沈慧虹有新聞熱度，二來，這也是沈多年友善待人的結果，昨天她臉書還原「拆除忠孝橋引道」的千字文，短短幾小時破萬讚、數千則分享，而且都是平常潛水的人，也可以說明。
劉康彥表示，沈慧虹超過30年的公務生涯，她對周遭事務總是深入觀察，並思索如何把事情做得更好，她還是一個沒有包袱、超越黨派的人，只為專業和人民服務。反觀高虹安，因為只有2年不分區立委經驗，對於「城市治理」毫無概念，也沒有具體「解決」什麼新竹市的需求，如果談政策執行或解方就不是她的主戰場。她只能說，自己有提案、有拜會，這當然是她從政的努力，但民眾相對無感，因為站在第一線的，叫做民進黨立法院黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅，還有沈慧虹。
劉康彥說，所以高虹安和蔡壁如只好直接毀掉戰場，說沈慧虹不專業，說沈慧虹剽竊，因為潑髒水往往是選舉最快速有效，在基層傳遞耳語的方式。不過，物極必反、過猶不及，政治路很長遠，奉勸高虹安不要被柯文哲、蔡壁如、民眾黨綁架，除非這也是她的政治價值，那也就沒什麼好說的了。
劉康彥也說，沈慧虹的支持度大幅成長，因為她勤勞，她的體力和意志力真的超乎想像。「她常告訴我，每一個政策的起點，要回到人性，思考到底人民需要什麼，這一切無關乎政黨，在她來看，幸福是平等的，安居樂業是平等的」。