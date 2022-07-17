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重機爭路權！號召全台車友7／18起　連兩週衝國道爭權益

▲重機界提出訴求，名列5大重機可上國道的原因，號召全台重型機車，18日至31日上國道。（示意圖／取自Unsplash）
▲重機界提出訴求，名列5大重機可上國道的原因，號召全台重型機車，18日至31日上國道。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心／綜合報導

2022-07-17 10:41:13

臉書粉絲專頁「94要上國道」繼7月初發起活動上國道後，近日又再以「堂堂正正用路、規規矩矩行車」為名，二度宣布號召全台重型機車在18日上午12點至31日晚間18時上國道，並列出5大重機可上國道的原因，來爭取重機權益、與國際接軌。

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非營利人民公益團體《台灣交通安全協會》為「94要上國道」活動代表團體之一，粉專在活動內容中指出，台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，為可以依法制發國際駕照的國家，應該以國際規制施行，若根據國際道路公約第25條之內容，第一是50cc以上的摩托車可行駛高速公路是為原則，第二是可達台灣高速公路最低安全速限60km/h以上之合法上牌領照摩托機動車輛，依照車道速限用路，也為可行駛高速公路之車種考量。

針對重機可上國道，「94要上國道」也在臉書粉專中明列5大原因，分別為：

第一，「道路交通管理處罰條例」於101年7月1日公告550c.c.以上大型重機可行駛高速公路，三讀通過至今已10年，全台只開放「類高速公路國三甲」台北聯絡道，真正的國道根本連1公里都沒有，嚴重剝奪人民選擇交通工具的權力。

第二，法令已通過10年以來，交通部以民調為由，不做應有的宣導與相關配套作業，且中華民國目前無以民調施政的法源依據，也非以民調治國的國家，無法接受交通部以侵犯他人自由與違背立法精神的顢頇，傲慢的拒絕提供納稅人道路服務。

第三，2002年恢復進口和發照領牌以來，各大重型機車和路權協會不斷透過各種管道向政府相關機構陳情，但最終仍因主管機關交通部的推拖不公告，罰款拖吊脅迫不得行駛高速公路，成為世界貿易組織（WTO）中的惡質行為、國際非貿易關稅障礙。

第四，交通部未做到法令規定的宣導作業，放任使用不同交通工具的用路人任意霸占用路，卻誤導抹黑大型重機的用路情況，讓不同車種用路人間產生對立，內政部沒有保護相對弱勢用路人的對策，直接破壞和諧運行的基礎。

第五，交通部於2017年、2020年的兩次「類高速公路」年度檢核與2021年南迴改、蘇花改的各項試行檢核，台灣摩托交通公民展現出零A1無死亡事故的傲人記錄。

「94要上國道」強調，經綜合以上五點，台灣絕大多數摩托交通公民與相關團體已經仁盡義至，我們擁有完整經歷和絕對資格，可以大大方方行駛在台灣和全世界的高速公路上。

不過據了解，日前該粉專也發起上國道活動，但國道公路警察局全面部署警力防堵，最後共有91輛機車進入國道前被攔截。交通部高速公路局也對此呼籲，大型重機和白牌機車騎士應依循法律規定，若有違規情況恐將開罰3000到6000元，並需額外負擔拖吊費用。（編輯：林莞茜）

▲重機界提出訴求，名列5大重機可上國道的原因，號召全台重型機車，18日至31日上國道。（示意圖／翻攝自臉書專頁《94要上國道》
▲重機界提出訴求，名列5大重機可上國道的原因，號召全台重型機車，18日至31日上國道。（示意圖／翻攝自臉書專頁《94要上國道》

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