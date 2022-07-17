重機爭路權！號召全台車友7／18起　連兩週衝國道爭權益

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針對重機可上國道，「94要上國道」也在臉書粉專中明列5大原因，分別為：
第一，「道路交通管理處罰條例」於101年7月1日公告550c.c.以上大型重機可行駛高速公路，三讀通過至今已10年，全台只開放「類高速公路國三甲」台北聯絡道，真正的國道根本連1公里都沒有，嚴重剝奪人民選擇交通工具的權力。
第二，法令已通過10年以來，交通部以民調為由，不做應有的宣導與相關配套作業，且中華民國目前無以民調施政的法源依據，也非以民調治國的國家，無法接受交通部以侵犯他人自由與違背立法精神的顢頇，傲慢的拒絕提供納稅人道路服務。
第三，2002年恢復進口和發照領牌以來，各大重型機車和路權協會不斷透過各種管道向政府相關機構陳情，但最終仍因主管機關交通部的推拖不公告，罰款拖吊脅迫不得行駛高速公路，成為世界貿易組織（WTO）中的惡質行為、國際非貿易關稅障礙。
第四，交通部未做到法令規定的宣導作業，放任使用不同交通工具的用路人任意霸占用路，卻誤導抹黑大型重機的用路情況，讓不同車種用路人間產生對立，內政部沒有保護相對弱勢用路人的對策，直接破壞和諧運行的基礎。
第五，交通部於2017年、2020年的兩次「類高速公路」年度檢核與2021年南迴改、蘇花改的各項試行檢核，台灣摩托交通公民展現出零A1無死亡事故的傲人記錄。
「94要上國道」強調，經綜合以上五點，台灣絕大多數摩托交通公民與相關團體已經仁盡義至，我們擁有完整經歷和絕對資格，可以大大方方行駛在台灣和全世界的高速公路上。
不過據了解，日前該粉專也發起上國道活動，但國道公路警察局全面部署警力防堵，最後共有91輛機車進入國道前被攔截。交通部高速公路局也對此呼籲，大型重機和白牌機車騎士應依循法律規定，若有違規情況恐將開罰3000到6000元，並需額外負擔拖吊費用。（編輯：林莞茜）