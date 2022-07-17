社子飆37.7度！大台北防38度極端高溫 中南部午後大雷雨
受到西南風下沉增溫影響，昨（16）日包括花蓮、台北市部分地區都出現攝氏38度以上高溫，今（17）日天氣條件與昨相當類似，除了中南部地區偶有局部短暫陣雨以外，其他地區都是多雲到晴，各地普遍高溫炎熱，中央氣象局預估，大台北地區可能再次出現攝氏37度以上的高溫，不排除再次出現攝氏38度的極端高溫，東南部地區也有焚風出現機率，提醒民眾中午前後外出要注意防曬並多補充水分。
截至今日上午11時30分為止，最高溫出現在台北市社子的攝氏37.7度。氣象局持續發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，今日中午前後台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣地區為黃色燈號。
此外，今日午後受到熱對流發展影響，中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，民眾外出請記得攜帶雨具備用。
氣象局表示，明（18）日天氣與今日相當類似，週二起到周六（7/19~23）受到太平洋高壓籠罩影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨發展以山區為主，西半部地區高溫上看攝氏34到36度。