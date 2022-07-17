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高嘉瑜嗆「王子端不出團隊」？蔣萬安：防疫不如選舉布局

▲國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安17日表示，如果民進黨在防疫物資上的準備，跟選戰布局一樣快的話，台灣的疫情早就受到控制、邊境早已開放。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安17日表示，如果民進黨在防疫物資上的準備，跟選戰布局一樣快的話，台灣的疫情早就受到控制、邊境早已開放。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-17 13:35:49

民進黨台北市長參選人陳時中團隊的競總副主任委員、立委高嘉瑜，批評國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安，只會找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，到公園跳舞，提出中正紀念堂轉型議題還自打臉，這樣一個沒有政見、空洞，只靠外表參選的候選人，真符合市民期待？高嘉瑜更指出，蔣萬安從五月底被提名到現在，競選團隊和競選總幹事到底在哪裡沒有人知道。對此蔣萬安受訪時則反酸，民進黨如果在防疫物資上的準備跟選舉佈局一樣快，台灣的疫情早就控制、邊境早開放。

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高嘉瑜表示，蔣萬安從5月25日被國民黨提名至今，競選團隊和競選總幹事到底在哪裡，沒有人知道，大家在媒體上看到，蔣在尋找競選總幹事過程中相繼碰壁、接連被拒絕，也代表國民黨內部對於是否提名蔣，可能還有不同聲音。高嘉瑜更指出，蔣萬安到現在連個像樣的政見和政策都沒看到，在媒體上只看到蔣找百萬級名攝影師拍帥帥的王子形象照、到公園跳舞。

對此蔣萬安表示，自己只是以大家最喜歡的方式互動，並且認為這是傾聽民意最直接的方式。「如果民進黨在準備防疫物資上，可以像選舉布局一樣快速，台灣的疫情早就被控制，邊境也早就開放。」蔣萬安強調，自己每天就是勤走基層，也一直都在努力，大家應該都可以看到。

至於競選團隊什麼時候會成型？蔣萬安態度仍持續低調，表示黨內同志以及立法院的同仁夥伴，還有台北市議會的議員及參選人，都給予他非常多的協助，也培養了非常好的合作默契。「我是每天一點一滴為民眾解決問題，而不是每天公布大咖壯聲勢。」蔣萬安說，市民才是真正的主角。

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