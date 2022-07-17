快訊／本土增24196例！死亡+73、境外+129

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指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。
指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,227,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,959,301例排除)，其中4,264,788例確診，分別為16,319例境外移入、4,248,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,176例COVID-19死亡病例，其中8,161例本土，個案居住縣市分布為新北市1,859例、臺北市979例、臺中市791例、高雄市745例、桃園市624例、臺南市601例、彰化縣462例、屏東縣335例、雲林縣238例、南投縣228例、基隆市194例、苗栗縣168例、宜蘭縣及嘉義縣各165例、花蓮縣139例、嘉義市130例、新竹縣127例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。