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習近平時隔8年祕密考察新疆　分析：除防暗殺外還有1原因

▲香港在今天（7月1日）正式迎來回歸25週年，新任特首李家超上任、中國國家主席習近平也到場祝賀並致詞。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港在今天（7月1日）正式迎來回歸25週年，新任特首李家超上任、中國國家主席習近平也到場祝賀並致詞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-17 14:18:20

中國領導人習近平自出席香港回歸週年典禮後隱身多日，近日被曝原是赴新疆祕密考察，對於中共官媒罕見延遲至少2天後才披露習近平12至15日前往新疆考察，外界懷疑是出於安全考量，而距離8年前公開訪問新疆，分析認為此番出訪用意在向西方證實北京已徹底掌控新疆局勢。

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習近平2014年4月27日至30日首度考察新疆，當時烏魯木齊曾發生嚴重的爆炸襲擊，造成3死79傷。中國警方稱，此爆炸案為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」恐怖組織所為。隨後中國政府就建立起數百個再教育營，對維吾爾族人展開大規模拘禁行動；根據中國媒體報導，自「七一」訪問香港之後，到14日為止官方都並未報導其公開活動行程，有別於過去最晚隔天就會發布消息的作風。

▲習近平下午三點抵達香港，出席香港回歸25周年紀念活動。（圖／翻攝自央視直播畫面）
▲習近平高調抵達香港出席香港回歸25周年紀念活動，但去新疆的行程卻保密到家。（圖／翻攝自央視直播畫面）
《彭博社》報導指出，習近平在12日下午至13日上午就到了新疆烏魯木齊市考察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區等地，這也是習近平上任以來第二度訪新疆，「低調行事」因是出於安全考量；習近平則在視察過程中表示，「共建『一帶一路』計畫提出後的這幾年，碩果累累，且隨著該計畫深入推進，新疆已不再是偏遠地區，而是核心、樞紐地帶」。

▲新疆警察檔案。（圖／取自xinjiangpolicefiles.org）
▲先前多家媒體曝光的「新疆警察檔案」一再證實新疆地區迫害人權情況。（圖／取自xinjiangpolicefiles.org）
報導引述共產主義受難者基金會研究員曾茲 （Adrian Zenz）說法，表示習近平此行親自出訪「意義重大」，不僅對外說明了北京已掌控新疆局勢、向西方展現自信，也是向中國內部傳遞重要訊息，那就是中共政府的政策已成功有效將「動盪地區」轉為和平地區。
 

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