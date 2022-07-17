習近平時隔8年祕密考察新疆 分析：除防暗殺外還有1原因
中國領導人習近平自出席香港回歸週年典禮後隱身多日，近日被曝原是赴新疆祕密考察，對於中共官媒罕見延遲至少2天後才披露習近平12至15日前往新疆考察，外界懷疑是出於安全考量，而距離8年前公開訪問新疆，分析認為此番出訪用意在向西方證實北京已徹底掌控新疆局勢。
習近平2014年4月27日至30日首度考察新疆，當時烏魯木齊曾發生嚴重的爆炸襲擊，造成3死79傷。中國警方稱，此爆炸案為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」恐怖組織所為。隨後中國政府就建立起數百個再教育營，對維吾爾族人展開大規模拘禁行動；根據中國媒體報導，自「七一」訪問香港之後，到14日為止官方都並未報導其公開活動行程，有別於過去最晚隔天就會發布消息的作風。
《彭博社》報導指出，習近平在12日下午至13日上午就到了新疆烏魯木齊市考察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區等地，這也是習近平上任以來第二度訪新疆，「低調行事」因是出於安全考量；習近平則在視察過程中表示，「共建『一帶一路』計畫提出後的這幾年，碩果累累，且隨著該計畫深入推進，新疆已不再是偏遠地區，而是核心、樞紐地帶」。
報導引述共產主義受難者基金會研究員曾茲 （Adrian Zenz）說法，表示習近平此行親自出訪「意義重大」，不僅對外說明了北京已掌控新疆局勢、向西方展現自信，也是向中國內部傳遞重要訊息，那就是中共政府的政策已成功有效將「動盪地區」轉為和平地區。