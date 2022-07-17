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中重症+156！增5童重症「4例是MIS-C」2人住加護病房治療

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明國內本土兒童重症個案狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明國內本土兒童重症個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-17 14:27:462022-07-17 14:28:59

中央流行疫情指揮中心表示，今（17）日增24,196例本土個案，另增73例死亡個案、156例中重症個案，其中有5例為兒童重症個案，分別為1例支氣管炎和4例MIS-C。

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發言人莊人祥指出，支氣管炎個案為9個月大男嬰，無慢性病史，他在7/11中呼吸喘、嘔吐、活動力變差，7/12到急診採檢PCR陽性，有嘴唇發紫、喘鳴聲、胸凹和呼吸窘迫等症狀，目前使用呼吸器、類固醇藥物，續住在加護病房治療中。

在4例MIS-C部分，莊人祥說，年紀最小的是1歲男童，他本身有異位性皮膚炎，6/20曾確診，但間接發燒三週合併腹瀉，7/8到急診經糞便檢查有沙門氏菌，因凝血功能異常，懷疑是MIS-C，目前生命徵象穩定、腹瀉改善，續住一般病房治療。

再來為3歲男童，無慢性病史，他在6/21確診，7/1開始有發燒、咳嗽、腹痛、胸部皮疹症狀，7/14到急診就醫，懷疑MIS-C住院治療，7/15轉加護病房治療，7/16心包膜有微量積水、右下輕度肺炎，目前仍住加護病房，生命徵象穩定。

第三例為四歲男童，無慢性病史，6/16確診、7/8出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身皮疹、結膜發紅症狀，因頸部淋巴結腫，7/10就醫懷疑是MIS-C，7/11送加護病房，發現心臟收縮力下降，合併血壓偏低，目前使用免疫球蛋白和類固醇藥物，7/13轉送轉醫學中心繼續治療，目前生命徵象穩定續住一般病房照護。第四例為11歲女童，沒有慢性病史、未接種疫苗，5/29確診，7/2開始持續發燒、淋巴結腫，7/9就醫發現肝功能異常以及蛋白尿，7/11急診住院，目前生命徵象穩定，續住一般病房照護。

據統計，目前本土共有102例兒童重症，分別是23例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、42例MIS-C、3例共病，死亡數為22例。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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