中重症+156！增5童重症「4例是MIS-C」2人住加護病房治療

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在4例MIS-C部分，莊人祥說，年紀最小的是1歲男童，他本身有異位性皮膚炎，6/20曾確診，但間接發燒三週合併腹瀉，7/8到急診經糞便檢查有沙門氏菌，因凝血功能異常，懷疑是MIS-C，目前生命徵象穩定、腹瀉改善，續住一般病房治療。
再來為3歲男童，無慢性病史，他在6/21確診，7/1開始有發燒、咳嗽、腹痛、胸部皮疹症狀，7/14到急診就醫，懷疑MIS-C住院治療，7/15轉加護病房治療，7/16心包膜有微量積水、右下輕度肺炎，目前仍住加護病房，生命徵象穩定。
第三例為四歲男童，無慢性病史，6/16確診、7/8出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身皮疹、結膜發紅症狀，因頸部淋巴結腫，7/10就醫懷疑是MIS-C，7/11送加護病房，發現心臟收縮力下降，合併血壓偏低，目前使用免疫球蛋白和類固醇藥物，7/13轉送轉醫學中心繼續治療，目前生命徵象穩定續住一般病房照護。第四例為11歲女童，沒有慢性病史、未接種疫苗，5/29確診，7/2開始持續發燒、淋巴結腫，7/9就醫發現肝功能異常以及蛋白尿，7/11急診住院，目前生命徵象穩定，續住一般病房照護。
據統計，目前本土共有102例兒童重症，分別是23例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、42例MIS-C、3例共病，死亡數為22例。（編輯：林莞茜）
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