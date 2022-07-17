四接東移恐毀基隆港？台電：管理得當就沒問題

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基隆航運界人士認為，四接位置在國際商港區範圍內，應留意該建設對港區的影響，不能影響船舶操行安全、水域的穩定度等。
有關船舶操行安全部分，台電表示，操船模擬顯示LNG船基隆港進港及出港共需時約1小時；除LNG船外，也執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型的操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示3種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。
針對航行安全，台電表示，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見；針對其所關切之議題，台電公司也清楚答覆，將依據港務單位所提的程序，依據第3方驗證結果，提出優化解決方案。
在港區靜穩度部分，台電說明，模擬結果顯示，全年發生機率不到5%且影響最大的北向外海季風波浪，對於港區內所造成的最高波高變化為18公分，符合船隻靠泊作業條件。
台電強調，台中接收站就在台中港內，現在天然氣船已經進港1000千多艘了，不但安全無虞，而且港、站各自運作得相當良好，相比協和收站還在基隆港外，台電請教台中港具有經驗的人士，了解只要管理得當，接收站就算在港內並無問題，更何況協和接收站還在基隆港外。
台電表示，基隆航運過去沒有與LNG船接觸的經驗，可以理解相關人士對基隆港的憂心，台電做為基隆港的鄰居，對於未來有利於基隆港發展的規劃，都願意協助。