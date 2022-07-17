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四接東移恐毀基隆港？台電：管理得當就沒問題

▲台電規劃基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站。（圖／台電提供）
▲台電規劃基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站。（圖／台電提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-17 15:24:082022-07-17 15:25:58

媒體報導指出，基隆航運界人士憂心協和接收站填地東移，對基隆港安全造成隱憂。台電今（17）日表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題，像台中接收站在港內，台中港作為國際商港更繁忙，但透過管理手段讓LNG（液化天然氣）船在清晨入港，如今已1000多艘LNG船入港，不但沒有「塞港」且安全無虞，沒有佔用基隆港航道的問題。

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台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造陸，建設第4座天然氣接收站，但外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，因此台電後續提出「東移方案」。

基隆航運界人士認為，四接位置在國際商港區範圍內，應留意該建設對港區的影響，不能影響船舶操行安全、水域的穩定度等。

有關船舶操行安全部分，台電表示，操船模擬顯示LNG船基隆港進港及出港共需時約1小時；除LNG船外，也執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型的操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示3種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。

針對航行安全，台電表示，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見；針對其所關切之議題，台電公司也清楚答覆，將依據港務單位所提的程序，依據第3方驗證結果，提出優化解決方案。

在港區靜穩度部分，台電說明，模擬結果顯示，全年發生機率不到5%且影響最大的北向外海季風波浪，對於港區內所造成的最高波高變化為18公分，符合船隻靠泊作業條件。

台電強調，台中接收站就在台中港內，現在天然氣船已經進港1000千多艘了，不但安全無虞，而且港、站各自運作得相當良好，相比協和收站還在基隆港外，台電請教台中港具有經驗的人士，了解只要管理得當，接收站就算在港內並無問題，更何況協和接收站還在基隆港外。

台電表示，基隆航運過去沒有與LNG船接觸的經驗，可以理解相關人士對基隆港的憂心，台電做為基隆港的鄰居，對於未來有利於基隆港發展的規劃，都願意協助。

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