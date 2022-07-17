開居酒屋、唱反調！安倍昭惠當首相家反對黨　IG公然曬愛

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昭惠在22歲時，認識了與比她大 7 歲、正擔任政治助理的安倍晉三。當時安倍晉三剛剛從國外留學回來，談吐氣質不凡。兩人是透過介紹認識，有傳聞指出，安倍晉三第一眼就愛上氣質脫俗又活潑的昭惠。不過當時昭惠曾嫌棄安倍晉三性格沉悶，但即使沒有抱持對他太大的好感，由於是政商聯姻的關係，兩人相戀3年後，於1987年共結連理，開啟了長達35年的婚姻之路。
在外人眼裡，政治界新星配上富家千金，兩人簡直是天作之合，但昭惠曾坦言，嫁進政治世家的壓力很大，特別是自己不孕，在年歲漸長又無法接受領養後，最後接受無後的事實。
即使與安倍晉三結婚，昭惠也不吝於展現個人看法與意見，甚至公開挑戰安倍晉三的一系列政策，從推動核電到跨太平洋夥伴關係貿易協議等，安倍晉三在2016年欲推動擴建美國海軍陸戰隊基地時，昭惠卻是前往沖繩會見反對擴建基地的抗議人士。
昭惠確實抱持著許多不同於安倍或其他保守派的價值觀，像是她一直都是LGBTQ (女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人及非異性戀人士) 支持者，過去也曾經在2014年時參加於東京舉行的同志大遊行。她還支持開放醫療用大麻，並於2015年在大麻田中拍照留念。
也因此，不少人都戲稱昭惠就是安倍晉三的頭號政敵，日本媒體也替昭惠取了一個綽號：安倍首相的「家內反對黨」。不過昭惠對進步理念的支持、自由的表達方式，以及令人愉快的自信，使她深受日本民眾喜愛。
但昭惠過去也曾捲入爭議，甚至連累安倍晉三。像是她曾深信安倍再度就任首相是天意，也因此接下「森友學園」旗下神道教小學的榮譽校長頭銜，而後被捲入國有土地賤賣案。
儘管在政治上，安倍晉三與昭惠時常意見相左，但關係仍然親密，兩人相偕出訪期間下飛機時，經常手牽手現身。就日本政界而言，這算是罕見的「曬恩愛」之舉。
在昭惠的Instagram中，也常常能看見安倍晉三的身影，無論是參與活動、散步、逗狗、在車上看報紙，或吃咖哩烏龍麵。兩人結婚30周年時，昭惠還發布他們穿著和服的結婚照。在結婚32周年紀念日，他們以櫻桃奶油蛋糕和葡萄酒慶祝。
當昭惠遭到外界針對、批評時，安倍晉三也經常出面霸氣護妻，還曾說過「如果你們這樣說她，會令我很不高興！」、「家庭幸福的秘訣，就是向妻子投降。」
雖然昭惠與安倍晉三結婚後，便走上日本女性常見道路—放棄工作，不過單是扮演賢妻角色，顯然無法讓昭惠滿足。她曾在1990年代擔任電台DJ，且於丈夫2007年首度辭任首相後，提出開設居酒屋的計畫。就在2012年，安倍晉三準備回鍋擔任首相的前幾個月，昭惠的UZU居酒屋也在東京神田區拉起鐵門開業，店裡還供應了昭惠在安倍家鄉稻田種植生產的有機大米。
昭惠曾經被媒體拍到親自在居酒屋端盤子、掃地及接待客人的畫面，遭質疑「有失國家尊嚴」。但安倍晉三仍堅定支持她，還向媒體表示，開店是妻子追求的理想，何錯之有。
在再度成為第一夫人之前，昭惠也重返校園，並在立教大學拿到社會設計研究碩士學位。昭惠曾在2013年告訴華爾街日報，「對我們夫妻來說，這是一段挫折且艱難的時期。他（安倍）決定重新投入自己的政治生涯，而我覺得我需要開始過自己的生活。」在安倍晉三的政治生涯當中，昭惠努力做自己，而並非成為一個只會陪著丈夫微笑、符合外界期待的政治家妻子。
在安倍晉三遇襲中彈，急忙送往醫院後，情況一直很不樂觀。昭惠急忙趕到醫院，探視在搶救中的丈夫，到院方確認安倍晉三死亡，才相隔約8分鐘。昭惠12日以喪主身分主持喪禮，談到安倍離世太過突然，直到現在都覺得像在作夢。兩人結褵35年，卻因為震撼全世界的兩聲槍響，從此獨活。