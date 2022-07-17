暑假期間活動頻仍　應落實防疫

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家中如有6個月以上至五歲的嬰幼兒或五歲以上兒童尚未接種疫苗者，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，目前尚有名額。無法上網者，也可就近逕向住家附近的幼兒疫苗合約診所以電話進行預約，如欲查詢疫苗接種相關資訊可逕上衛生局全球資訊網瀏覽查閱。
高雄市目前整備負壓隔離及專責病房總計1,436床，空床率67.0%，量能充足無虞；65歲以上長輩第四劑疫苗接種率25.8%（全國平均22.0%），衛生局提醒尚未接種的長輩可自行前往社區合約基層診所或社接種站施打疫苗，7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。提醒符合第四劑接種對象65歲以上長輩及機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者，含：防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員，儘速預約接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。