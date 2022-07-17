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暑假期間活動頻仍　應落實防疫

▲市長陳其邁表示，暑假期間活動頻仍，防疫應落實「打疫苗、戴口罩、勤洗手」（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁表示，暑假期間活動頻仍，防疫應落實「打疫苗、戴口罩、勤洗手」（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-17 17:33:50

高雄市今(17)日新增2,538例確診個案，由於正值暑假期間活動頻仍。市長陳其邁認為，「打疫苗 戴口罩 勤洗手」是預防感染最有效的策略，尤其暑假期間活動頻仍，室內密閉空間傳播病毒的風險較室外活動高，假日期間若從事室內休閒活動，請儘可能選擇通風良好的場所，並請務必落實打疫苗、戴口罩、勤洗手；返家後，立即洗手、洗臉、換衣服再接觸家中幼兒或長輩，才能保護自己，也保護家人。

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▲7月17日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月17日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
陳其邁也提醒，若出現呼吸道症狀，請停止上班，儘速以家用快篩試劑篩檢，若呈現陽性，可採視訊診療或前往診所看診，告知醫師慢性病史及用藥史，符合使用抗病毒藥劑者，請聽從醫師指示按時用藥，以避免感染導致重症。

▲6個月以上至五歲的嬰幼兒或五歲以上兒童尚未接種疫苗者，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，目前尚有名額。（圖／高市府提供）
▲6個月以上至五歲的嬰幼兒或五歲以上兒童尚未接種疫苗者，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，目前尚有名額。（圖／高市府提供）
家中如有6個月以上至五歲的嬰幼兒或五歲以上兒童尚未接種疫苗者，家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約，目前尚有名額。無法上網者，也可就近逕向住家附近的幼兒疫苗合約診所以電話進行預約，如欲查詢疫苗接種相關資訊可逕上衛生局全球資訊網瀏覽查閱。

▲高雄市醫療量能統計表。（圖／高市府提供）
▲高雄市醫療量能統計表。（圖／高市府提供）
高雄市目前整備負壓隔離及專責病房總計1,436床，空床率67.0%，量能充足無虞；65歲以上長輩第四劑疫苗接種率25.8%（全國平均22.0%），衛生局提醒尚未接種的長輩可自行前往社區合約基層診所或社接種站施打疫苗，7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。提醒符合第四劑接種對象65歲以上長輩及機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者，含：防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員，儘速預約接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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