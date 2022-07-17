COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

辭職後轉當總統？斯里蘭卡總理獲國會支持　示威聲浪再起

▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫坦言，幾乎無力挽回崩潰的經濟局面。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫坦言，幾乎無力挽回崩潰的經濟局面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-17 16:06:05

斯里蘭卡經濟崩盤導致國家破產，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑逃到國外去以後緊急表示願意下台負責，並任命總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）代理總統，直到國會本週選出繼任人選；然而如今在執政黨提名的總統名單上，竟然又出現了總理的名字，眼看國會議員有意推出威克瑞米辛赫繼任總統，示威民眾的反對聲浪又再度高漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長年被拉賈帕克薩家族把持的斯里蘭卡，在抗議民眾與示威者強勢攻入位於首都可倫坡的總統官邸後，在倉皇落難中看似終於結束了政治王朝，並藉國會議長與總理宣布總統會正式辭職，惟總理擔憂權力真空預計協助國會選出新總統，完成現任總統剩餘的2年任期。

▲▲曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe，圖左）再度被任命為總理。 （圖／美聯社）
▲曾五度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe，圖左）再度被任命為總理。 （圖／美聯社）
不過目前在國會擁有最多席位的執政黨斯里蘭卡人民陣線（SLPP），其推出的總統名單當中，威克瑞米辛赫獲得許多議員的支持，代表威克瑞米辛赫機會在19或20日的國會投票中勝出，從「總理」進一步成為「代理總統」甚至成為總統。

斯里蘭卡人民陣線議員們認為，威克瑞米辛赫有過豐富的治理國家經驗，有助穩定和施政延續；然而抗議者們卻極力反對，指出這已經是威克瑞米辛赫已是6度出任總理，這6次任期沒有一次順利卸任，總是因為貪汙腐敗醜聞下台，執政紀錄一點也不光彩；多年來更是極力維護拉賈帕克薩家族，不僅輔佐他們一再重新掌權，還避免他們受到貪腐官司的訴訟纏身。

根據外媒報導，當地示威者認為威克瑞米辛赫擔任總理已有多次失敗經驗，沒有理由趕這兩個貪腐領導人下台後，還要讓他們重返執政；此外，人民解放陣線黨魁迪薩納亞克（Anura Dissanayake）、反對黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）也宣布會參加總統選舉。

普雷馬達薩昨（16）透過推特表示，他深信「真相將佔上風」，出面參選總統是為了確保建立促進透明、究責和負責任的政府制度，加強國內反貪腐表現與良好治理等。
 

影／烏克蘭貨機墜毀希臘！8人載「危險性貨物」生死不明

習近平時隔8年祕密考察新疆　分析：除防暗殺外還有1原因

斯里蘭卡總統前往新加坡　示威民眾撤出政府建物

落跑成功！斯里蘭卡總統搭軍機流亡　終降落鄰國馬爾地夫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀