辭職後轉當總統？斯里蘭卡總理獲國會支持　示威聲浪再起

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不過目前在國會擁有最多席位的執政黨斯里蘭卡人民陣線（SLPP），其推出的總統名單當中，威克瑞米辛赫獲得許多議員的支持，代表威克瑞米辛赫機會在19或20日的國會投票中勝出，從「總理」進一步成為「代理總統」甚至成為總統。
斯里蘭卡人民陣線議員們認為，威克瑞米辛赫有過豐富的治理國家經驗，有助穩定和施政延續；然而抗議者們卻極力反對，指出這已經是威克瑞米辛赫已是6度出任總理，這6次任期沒有一次順利卸任，總是因為貪汙腐敗醜聞下台，執政紀錄一點也不光彩；多年來更是極力維護拉賈帕克薩家族，不僅輔佐他們一再重新掌權，還避免他們受到貪腐官司的訴訟纏身。
根據外媒報導，當地示威者認為威克瑞米辛赫擔任總理已有多次失敗經驗，沒有理由趕這兩個貪腐領導人下台後，還要讓他們重返執政；此外，人民解放陣線黨魁迪薩納亞克（Anura Dissanayake）、反對黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）也宣布會參加總統選舉。
普雷馬達薩昨（16）透過推特表示，他深信「真相將佔上風」，出面參選總統是為了確保建立促進透明、究責和負責任的政府制度，加強國內反貪腐表現與良好治理等。